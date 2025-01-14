Günay Sena Sert'in ölümü intihar mı cinayet mi? Soruşturmada yeni gelişme: Ellerinde barut izi tespit edildi!
Eşinin telefonunda gördüğü mesajla başlayan tartışma genç kadının, kocasının tabancası ile vurularak ölmesi ile sonuçlanmış, kocası cinayet şüphesi ile tutuklanmıştı. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı, Günay Sena Sert'in elinden alınan svaplarda yapılan incelemede Günay Sena Sert'in ellerinde barut izi tespit edilirken, İbrahim Sert'ten alınan numunelerde ise bu izlere rastlanmadı.
Olay, 8 Aralık'ta Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Günay Sena Sert, 2 yıl önce evlendiği İbrahim Sert'in cep telefonuna bir kadından gelen mesajı görünce aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında eşi İbrahim Sert'e ait tabancayla göğsünden vurulan Günay Sena Sert, ağır yaralandı.