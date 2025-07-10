Güncel Bedelli Askerlik Ücreti 2025: MSB bedelli askerlik parası nasıl, nereye yatırılır? Bedelli başvuru ekranı

BEDELLİ BAŞVURUSU DETAYLARI

Bedelli askerlik için başvurular e-Devlet veya askerlik şubelerinden oluyor. Ardından sağlık raporu alınır ve yine e-Devlet'ten celp tercihleri yapılarak ödeme işlemi gerçekleştirilir.



8 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri de başladı.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU EKRANI