Güncel Bedelli Askerlik Ücreti 2025: MSB bedelli askerlik parası nasıl, nereye yatırılır? Bedelli başvuru ekranı
Bedelli askerlik parası güncel tutarı Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. 2025 Temmuz'da memur maaşlarına gelen yüzde 15,57 oranındaki zammına ardından memur maaş katsayısına göre belirlenen bedelli ücretleri de arttı. Temmuz-Aralık dönemi için geçeli olan bedelli askerlik ücreti ne zaman, nereye ödenir? Yükümlüler, ''bedeli parası ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusuna yanıt arıyor.
Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik güncel ücretleri belli oldu. Ocak-Haziran dönemi için 243 bin 13 lira 44 TL olarak tahsil edilen bedelli paraları ikinci 6 aylık dönemde zamlı tutar üzerinden ödenecek. Bedelli askerlik yapacak yükümlüler başvurularını e-Devlet veya askerlik şubelerinden yapabilir. İşte, bedelli askerlik ücretine dair detaylar...