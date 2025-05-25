Günde 12 yumurta yiyip odun kırıyor, ayda 80 bin lira kazanıyor

Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Paşa Yıldız, yalnızca baltasıyla değil, yaşam hikâyesiyle de dikkat çekiyor. Küçük yaşlardan itibaren odun kırarak geçimini sağlayan Yıldız, bugün hâlâ bu işi sürdürüyor ve ayda 80 bin TL’yi bulan geliriyle ailesinin geçimini sağlıyor.

Günde 12 yumurta yiyip odun kırıyor, ayda 80 bin lira kazanıyor - 1

Yaz aylarında ÇAYKUR’da mevsimlik işçi olarak çalışan Yıldız, kış aylarında ise fırınlar ve evler için tonlarca odun kırıyor. Bu işin hem spor yaptırdığını hem de stres attırdığını söyledi.

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Günde 12 yumurta yiyip odun kırıyor, ayda 80 bin lira kazanıyor - 2

Günde üç tona kadar odun kırabildiğini söyleyen Yıldız’ın performansının sırrı ise disiplinli yaşam tarzı ve beslenmesinde gizli.

Sabah kahvaltılarında bal, muz ve yüksek proteinli gıdalar tükettiğini söyleyen Yıldız, “Bir oturuşta 12 haşlanmış yumurta yerim” dedi.

Günde 12 yumurta yiyip odun kırıyor, ayda 80 bin lira kazanıyor - 3

Çocukluğundan beri odun kırdığını dile getiren Yıldız, kazancının ağacın tonuna göre değiştiğini ancak ortalama olarak ayda 80 bin TL’yi bulduğunu söyledi.

Günde 12 yumurta yiyip odun kırıyor, ayda 80 bin lira kazanıyor - 4

Arsin’den Of’a kadar birçok yerden kendisine iş teklifi geldiğini söyleyen Yıldız, işinin zor olduğunu ve bu işi yapan başka bir kişiye henüz rastlamadığını da ekledi.

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