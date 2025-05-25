Günde 12 yumurta yiyip odun kırıyor, ayda 80 bin lira kazanıyor
Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Paşa Yıldız, yalnızca baltasıyla değil, yaşam hikâyesiyle de dikkat çekiyor. Küçük yaşlardan itibaren odun kırarak geçimini sağlayan Yıldız, bugün hâlâ bu işi sürdürüyor ve ayda 80 bin TL’yi bulan geliriyle ailesinin geçimini sağlıyor.
Yaz aylarında ÇAYKUR’da mevsimlik işçi olarak çalışan Yıldız, kış aylarında ise fırınlar ve evler için tonlarca odun kırıyor. Bu işin hem spor yaptırdığını hem de stres attırdığını söyledi.