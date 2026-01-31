Günde 7 saat internette geçiyor. İşte Google'da en çok aranan kelime
31.01.2026 13:47
AA
Türkiye'de dijital platformların kullanım oranı giderek artıyor. İnternette günlük ortalama 7 saat geçirilirken Google, en çok aratılan kelime ise "hava durumu" oldu.
Türkiye'de internet kullanma nedenleri arasında ilk sırada yüzde 71,6 ile "bilgi edinme" yer alıyor.
İnternette 4 saat 4 dakikası cep telefonlarından olmak üzere günlük ortalama 7 saat 13 dakika geçiriliyor.
Bu veriler, Türkiye İstatistik Kurumu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile "We Are Social 2025" raporlarından elde edildi.
Verilere göre, Türkiye'den en çok ziyaret edilen internet sitesi Google, en çok aratılan kelime ise "hava durumu" oldu.
Ülkedeki sosyal ağ kullanıcılarının yüzde 89,5'inin Instagram, yüzde 88,9'unun WhatsApp, yüzde 78'inin YouTube, yüzde 68,6'sının Facebook ve yüzde 58,7'sinin ise X'i tercih ettiği belirlendi.
Türkiye nüfusu 86 milyona yaklaşırken mobil abone sayısı geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 99,1 milyona çıktı.
Ekim 2025 itibarıyla aktif sosyal medya kullanıcısı ise yaklaşık 62,30 milyon. Bu sayı, nüfusun yüzde 70,9'una denk geliyor.
Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da bir değerlendirme yaptı.
Uraloğlu, Türkiye'de dijital platformların kullanım oranı hızla artarken bu alandaki düzenleyici çerçevenin de geliştiğini söyledi.
Uraloğlu, "Küresel standartlar göz önünde bulundurularak dijital platformlara yönelik düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesi ve kullanıcı odaklı bir yaklaşım benimsenmesi büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.