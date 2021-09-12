Günde bir tane örüyor, tanesini bin 500 liradan satıyor

Bursa'da havaların soğumaya başlamasıyla birlikte yorgancılarda hareketlilik başladı. El işçiliğiyle üretilen ipek saten yorganlar bin 500 liradan satılıyor.

İHA 12.09.2021 - 10:29

Günde bir tane örüyor, tanesini bin 500 liradan satıyor - 1
Bursa'daki tarihî yorgancılar çarşısı, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte hareketlenmeye başladı.
Günde bir tane örüyor, tanesini bin 500 liradan satıyor - 2
Yorgan işlemesi yapan ustalar tarafından el işçiliğiyle yapılan ipek saten ve kuş tüyü yorganların tanesi bin 500 liradan alıcı buluyor.
Günde bir tane örüyor, tanesini bin 500 liradan satıyor - 3
İçleri kuzu yünüyle doldurulan ve ipek saten kumaştan yapılan yorganlar, ustalar tarafından el işçiliğiyle ortaya çıkarılıyor.
Günde bir tane örüyor, tanesini bin 500 liradan satıyor - 4
Bir usta günde ancak bir yorgan yapabiliyor. Bu özel yorganlar yurt dışında büyük rağbet görüyor.
Günde bir tane örüyor, tanesini bin 500 liradan satıyor - 5
Yorgancılar çarşısında 3 kuşaktır yorgancılık yapan Fikret Aslan, tanesi bin 500 lira olan saten yorganların ipek oldukları için değerinin arttığını aktardı.
Günde bir tane örüyor, tanesini bin 500 liradan satıyor - 6

İpeği işlemenin çok zor olduğunu söyleyen Aslan, makinede yapılan yorganların el işçiliği olanların onda biri fiyatına satıldığını belirtti.

Günde bir tane örüyor, tanesini bin 500 liradan satıyor - 7
El işi yorgan ustasının günde ancak bir tane yorgan dikebildiğini söyleyen Aslan, ''Ürettiğimiz yorganları dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyoruz" diye konuştu.
Günde bir tane örüyor, tanesini bin 500 liradan satıyor - 8
Günde bir tane örüyor, tanesini bin 500 liradan satıyor - 9

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