Günde bir tane örüyor, tanesini bin 500 liradan satıyor

Bursa'da havaların soğumaya başlamasıyla birlikte yorgancılarda hareketlilik başladı. El işçiliğiyle üretilen ipek saten yorganlar bin 500 liradan satılıyor.

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İHA 12.09.2021 - 10:29

Bursa'daki tarihî yorgancılar çarşısı, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte hareketlenmeye başladı.

Yorgan işlemesi yapan ustalar tarafından el işçiliğiyle yapılan ipek saten ve kuş tüyü yorganların tanesi bin 500 liradan alıcı buluyor.

İçleri kuzu yünüyle doldurulan ve ipek saten kumaştan yapılan yorganlar, ustalar tarafından el işçiliğiyle ortaya çıkarılıyor.

Bir usta günde ancak bir yorgan yapabiliyor. Bu özel yorganlar yurt dışında büyük rağbet görüyor.

Yorgancılar çarşısında 3 kuşaktır yorgancılık yapan Fikret Aslan, tanesi bin 500 lira olan saten yorganların ipek oldukları için değerinin arttığını aktardı.

İpeği işlemenin çok zor olduğunu söyleyen Aslan, makinede yapılan yorganların el işçiliği olanların onda biri fiyatına satıldığını belirtti.

El işi yorgan ustasının günde ancak bir tane yorgan dikebildiğini söyleyen Aslan, ''Ürettiğimiz yorganları dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyoruz" diye konuştu.