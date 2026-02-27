Gündelikçi ücreti 6 bin liraya kadar çıktı. Daire büyüklüğüne göre de değişiyor
27.02.2026 08:28
NTV - Haber Merkezi
Ev temizliği yapan gündelikçilerin ücretlerinde artış var. Ev temizliğinin günlüğü 6 bin liraya kadar çıktı. Haber: Onur Aksoy
Gündelikçi ücretleri artık cep yakıyor.
Bir yanda maliyetler diğer yanda asgari ücretin artması, ev temizliği hizmeti veren gündelikçilerin ücretlerinde artışa sebep oldu.
Özellikle çalışanların sıklıkla tercih ettiği gündelik temizlik hizmetinde fiyatlar, evin büyüklüğü ve yapılacak işin kapsamına göre farklılık gösteriyor.
İŞTE ORTALAMA FİYAT TARİFESİ
Stüdyo ve 1+1 daireler için ayrıntılı temizlik hizmeti 2 bin liradan başlıyor.
2+1 dairelerde ise eşyaların yoğunluğu ve temizliğin detayına göre 4 bin liraya kadar çıkıyor.
3+1 evlerde ise ayrıntılı temizlik ücreti 6 bin lirayı buluyor.
ÜTÜ VE YEMEĞE EKSTRA ÜCRET
Araştırmalara göre, bazı çalışanlar ütü ve yemek gibi işleri tamamen reddediyor. Bu hizmetleri veren kişiler ise ek olarak bin liraya kadar ekstra ücret talep ediyor.
Uzmanlar, kayıtdışı çalışmanın yaygın olduğu sektörde, fiyat belirleme yetkisinin çoğunlukla temizlik çalışanlarının insiyatifinde olduğunu dile getiriyor.