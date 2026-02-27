Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Gündelikçi ücreti 6 bin liraya kadar çıktı. Daire büyüklüğüne göre de değişiyor

27.02.2026 08:28

NTV - Haber Merkezi

Ev temizliği yapan gündelikçilerin ücretlerinde artış var. Ev temizliğinin günlüğü 6 bin liraya kadar çıktı. Haber: Onur Aksoy

Gündelikçi ücreti 6 bin liraya kadar çıktı. Daire büyüklüğüne göre de değişiyor
iStockPhoto

Gündelikçi ücretleri artık cep yakıyor.

 

Bir yanda maliyetler diğer yanda asgari ücretin artması, ev temizliği hizmeti veren gündelikçilerin ücretlerinde artışa sebep oldu.

Gündelikçi ücreti 6 bin liraya kadar çıktı. Daire büyüklüğüne göre de değişiyor 1
iStockPhoto

Özellikle çalışanların sıklıkla tercih ettiği gündelik temizlik hizmetinde fiyatlar, evin büyüklüğü ve yapılacak işin kapsamına göre farklılık gösteriyor. 

İŞTE ORTALAMA FİYAT TARİFESİ 2
iStockPhoto

İŞTE ORTALAMA FİYAT TARİFESİ

Stüdyo ve 1+1 daireler için ayrıntılı temizlik hizmeti 2 bin liradan başlıyor.

 

2+1 dairelerde ise eşyaların yoğunluğu ve temizliğin detayına göre 4 bin liraya kadar çıkıyor.

 

3+1 evlerde ise ayrıntılı temizlik ücreti 6 bin lirayı buluyor.

ÜTÜ VE YEMEĞE EKSTRA ÜCRET 3
iStockPhoto

ÜTÜ VE YEMEĞE EKSTRA ÜCRET

Araştırmalara göre, bazı çalışanlar ütü ve yemek gibi işleri tamamen reddediyor. Bu hizmetleri veren kişiler ise ek olarak bin liraya kadar ekstra ücret talep ediyor. 

Gündelikçi ücreti 6 bin liraya kadar çıktı. Daire büyüklüğüne göre de değişiyor 4
iStockPhoto

Uzmanlar, kayıtdışı çalışmanın yaygın olduğu sektörde, fiyat belirleme yetkisinin çoğunlukla temizlik çalışanlarının insiyatifinde olduğunu dile getiriyor.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram