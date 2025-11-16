Gündem olan babanın gerçek hikayesi... "Fakirin atlayışı da fakir" videosu viral olmuştu

Viral olan videosunun ardından tatil yaptığı pansiyonun sahibinin yeniden kendilerini davet ettiğini söyleyen Akdoğan, şöyle devam etti:

"Kaldığım pansiyonun sahibi yine çağırdı ama arabam motor yedi, 106 bin TL masraf çıktı. Ben de dedim ki ‘Bu yıl değil, üç yıl daha zor gelirim.' Bizim için hatıra oldu. Reklamın kötüsü olmaz dedim. İşimiz biraz daha arttı. Maddi zorluklara rağmen yaşama sevincimi kaybetmiyorum. Bizim cebimiz delik ama gönlümüz zengin."