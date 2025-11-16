Gündem olan babanın gerçek hikayesi... "Fakirin atlayışı da fakir" videosu viral olmuştu
16.11.2025 11:48
İHA
Havuza atlarken çektiği videonun sosyal medyada viral olmasıyla gündeme gelen ayakkabı boyacısı Harun Akdoğan, yıllardır ayakkabı boyayarak ailesine baktığını ve çocuklarını mutlu etmek için mücadele ettiğini söyledi.
"Fakirin atlayışı da fakir" videosu ile tanınan ayakkabı boyacısı babanın gerçek hikayesi...
Adana'nın Kozan ilçesinde uzun yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan Harun Akdoğan, mesleğini severek sürdürdüğünü belirterek, "35 yıldır bu işi yapıyorum. Bir 15 yıl daha dayanabilirsem yarım asırlık boyacı olacağım, o zaman kendimi emekliye ayırırım. Burada müşterilerimizin ayakkabı ve çantalarını en iyi şekilde tamir etmeye çalışıyoruz. Hayat şartları zor ama biz çekirdekten yetiştik bu işte." dedi.
İyi bir aile babası olmak için fedakarlık yaptığını anlatan Akdoğan, "Üç çocuğumun geleceği için elimden geleni yapıyorum. Eşim ve çocuklarımın rahat yaşaması için mücadeleye devam ediyorum. Yılda bir defa onları Mersin Susanoğlu'na tatile götürüyorum. Çocuklar havuzlu bir yer isteyince kıramadım, apart otelde kaldık. Anı kalsın diye video çektirmiştim. Sonra sosyal medya hesabımda paylaşınca ‘Fakirin atlayışı da fakir' diyerek paylaşmışlar. Video 10 milyon izlendi, biz de çok şaşırdık." diye konuştu.
Viral olan videosunun ardından tatil yaptığı pansiyonun sahibinin yeniden kendilerini davet ettiğini söyleyen Akdoğan, şöyle devam etti:
"Kaldığım pansiyonun sahibi yine çağırdı ama arabam motor yedi, 106 bin TL masraf çıktı. Ben de dedim ki ‘Bu yıl değil, üç yıl daha zor gelirim.' Bizim için hatıra oldu. Reklamın kötüsü olmaz dedim. İşimiz biraz daha arttı. Maddi zorluklara rağmen yaşama sevincimi kaybetmiyorum. Bizim cebimiz delik ama gönlümüz zengin."
Akdoğan, iş yerinde binlerce ayakkabının hala sahipleri tarafından alınmadığını ama bakımları, tamirleri yapılarak hazır beklediğini aktararak, "Şu an 3 bin 500 ayakkabı sahiplerini bekliyor. Sahipleri cezaevine girenler, vefat edenler var. Biz güvenle saklıyoruz. Belki bir gün sahipleri ya da yakınları gelir alır." dedi.