Gündoğmuş Belediyesi hangi partide? Gündoğmuş Belediye başkanı kimdir? Gündoğmuş Belediye başkan adayları

GÜNDOĞMUŞ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Gündoğmuş Belediyesi Başkanı Mehmet Özeren Kimdir?

1964 de Gündoğmuş merkezde doğdu. İlk, ortaokul ve liseyi Gündoğmuş’ta okudu. 9 Eylül Üniversitesi’ne bağlı Manisa E.Y.O’nu ve Eskişehir AÖF. İktisat Bölümünü bitirdi. 24 Yıl Eğitimci ve idareci olarak devlet hizmetinde görev yaptı. 2009‘da Ak Parti‘den Gündoğmuş Belediye Başkanı olarak başladığı göreve 2014’te tekrar seçildi. Gündoğmuş’la ilgili biri şiir biri araştırma iki kitabı var. Evli ve 3 erkek çocuk babası.