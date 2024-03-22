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Gündoğmuş Belediyesi hangi partide? Gündoğmuş Belediye başkanı kimdir? Gündoğmuş Belediye başkan adayları

Gündoğmuş Belediyesi hangi partide? Gündoğmuş Belediye Başkanı kimdir? Gündoğmuş Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Antalya Gündoğmuş Belediyesini hangi parti kazandı ve Antalya Gündoğmuş Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Antalya Gündoğmuş yerel seçim sonuçları..

Gündoğmuş Belediyesi hangi partide? Gündoğmuş Belediye başkanı kimdir? Gündoğmuş Belediye başkan adayları - 1

GÜNDOĞMUŞ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Antalya Gündoğmuş Belediyesini 3.616 alınan oy ve %60.05 oy oranı ile AK Parti adayı Mehmet Özeren kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %60.05
  • İyi Parti %37.60
  • Saadet Partisi %0.96
  • DP %0.88
  • DSP %0.28
  • BTP %0.23

TÜRKİYE HABERLERİ

Gündoğmuş Belediyesi hangi partide? Gündoğmuş Belediye başkanı kimdir? Gündoğmuş Belediye başkan adayları - 2

GÜNDOĞMUŞ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Gündoğmuş Belediyesi Başkanı  Mehmet Özeren Kimdir?


1964 de Gündoğmuş merkezde doğdu. İlk, ortaokul ve liseyi Gündoğmuş’ta okudu. 9 Eylül Üniversitesi’ne bağlı Manisa E.Y.O’nu ve Eskişehir AÖF. İktisat Bölümünü bitirdi. 24 Yıl Eğitimci ve idareci olarak devlet hizmetinde görev yaptı. 2009‘da Ak Parti‘den Gündoğmuş Belediye Başkanı olarak başladığı göreve 2014’te tekrar seçildi. Gündoğmuş’la ilgili biri şiir biri araştırma iki kitabı var. Evli ve 3 erkek çocuk babası.
Gündoğmuş Belediyesi hangi partide? Gündoğmuş Belediye başkanı kimdir? Gündoğmuş Belediye başkan adayları - 3

GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ALİ GÜLEN
  • NURETTİN SÖNMEZ
  • MEHMET ALİ GÜRSES
  • ALİ ONUR KARA
  • ALİ RIZA KÖSE
  • SEFA İŞLEK
  • SEZAYİ BİLİCİ
  • HABİB ÇETIN
  • MEHMET ESER
  • MEHMET ÖZKAN
  • TANZER ÖZDEMİR
Gündoğmuş Belediyesi hangi partide? Gündoğmuş Belediye başkanı kimdir? Gündoğmuş Belediye başkan adayları - 4

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TÜRKİYE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

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Akseki Seçim Sonuçları
Aksu Seçim Sonuçları
Alanya Seçim Sonuçları
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Elmalı Seçim Sonuçları
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Gündoğmuş Seçim Sonuçları
İbradı Seçim Sonuçları
Kaş Seçim Sonuçları
Kemer Seçim Sonuçları
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