Gündoğmuş Belediyesi hangi partide? Gündoğmuş Belediye başkanı kimdir? Gündoğmuş Belediye başkan adayları
Gündoğmuş Belediyesi hangi partide? Gündoğmuş Belediye Başkanı kimdir? Gündoğmuş Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Antalya Gündoğmuş Belediyesini hangi parti kazandı ve Antalya Gündoğmuş Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Antalya Gündoğmuş yerel seçim sonuçları..
GÜNDOĞMUŞ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Antalya Gündoğmuş Belediyesini 3.616 alınan oy ve %60.05 oy oranı ile AK Parti adayı Mehmet Özeren kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %60.05
- İyi Parti %37.60
- Saadet Partisi %0.96
- DP %0.88
- DSP %0.28
- BTP %0.23