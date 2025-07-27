Güneş çarpması tehlikesi: Bu belirtilere dikkat!

Güneş çarpması; vücudun, yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle ısı dengesini kaybetmesi sonucu ortaya çıkan ve erken fark edilmediğinde kalıcı hasarlara ya da ölüme yol açabilen ciddi bir sağlık sorunu olarak tanımlanıyor.



Uzmanlar, özellikle 65 yaş üstü bireyler, küçük çocuklar ve bebekler, kronik rahatsızlığı olanlar, açık alanda çalışanlar ile sporcuların risk grubunda yer aldığına dikkat çekiyor.





