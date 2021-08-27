Güneş enerjisiyle atıkları gübreye çevirecek

Konya Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri atıkları gübreye dönüştüren bir makine geliştirdi. Güneş enerjisi ile çalışan cihazın seri üretimine geçildi.

İHA 27.08.2021 - 12:52

Güneş enerjisiyle atıkları gübreye çevirecek - 1

Konya'daki Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle geliştirdikleri elektrikli kompost makinenin güneş enerjisiyle çalışan modelini yaparak, seri üretimine başladı.

Ankara ATO Congresium'da düzenlenen "Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde", makine hakkında bilgi veren Okul Müdürü Tayyip Sarı, yaklaşık 20 kişilik Ar-Ge ekibiyle çalışmanın yürütüldüğünü söyledi.

Güneş enerjisiyle atıkları gübreye çevirecek - 2

Sarı, makineyi otomatik ve manuel şekilde programladıklarına işaret ederek, gereken iş güvenliği önlemlerinin de alındığını belirtti:

"Manuel çalışmayı panodaki bir düğmeye basarak, ileri geri çalıştıracak şekilde yapabiliyorsunuz. Otomatik programda kullanıcı makine başında değilken, makine belli periyotlarla ileri geri yapıp içerideki kompostu karıştırarak ferment olayını hızlandırmış oluyor. Kaçak akımlara, kısa devrelere karşı makinemiz korunmuş vaziyette."

Güneş enerjisiyle atıkları gübreye çevirecek - 3

48 SAAT BOYUNCA GÜNEŞ ENERJİSİ

Makinenin güneş ve elektrik enerjisiyle çalışma özelliği olduğunu belirten Sarı, akünün 48 saat boyunca güneş enerjisiyle çalışabildiğini, güneş enerjisinin yetersiz kalması durumunda elektrikle çalışabilmesini sağlayan sistemin bulunduğunu aktardı.

Güneş enerjisiyle atıkları gübreye çevirecek - 4

Makinenin kullanıldığı okullardan Meram Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Meral Taşpınar ise makinenin ilkokul, ortaokul, pansiyonlu okullar ve kafeler gibi alanlarda kullanılabileceğini söyledi.

Taşpınar şöyle devam etti:

"Öncelikle ilkokul ve anaokullarındaki öğrencilerin kullanmasını öneriyoruz. Çünkü öğrencilerin zihninde sıfır atık bilincinin oturmasını istiyoruz. Geri dönüşümle gübrelerin saksılarda veya başka alanlarda kullanabileceklerini görsünler ki artık hiçbir atık boşa gitmesin.''

Güneş enerjisiyle atıkları gübreye çevirecek - 5

20 GÜN SONUNDA KOMPOSTTAN GÜBRE OLUŞUYOR

Taşpınar'ın anlattığına göre, çay posası, yumurta kabukları, asitli olmayan meyvelerin kabukları, talaşlar, park ve bahçelerde kullanılan çimler, ağaç yaprakları ve dalları kompost makinesinin tamburuna koyulabiliyor. Bunun sonunda gübrenin oluşması yaklaşık 20 gün sürüyor.

Güneş enerjisiyle atıkları gübreye çevirecek - 6

ELDE EDİLEN TOPRAK ÇOK AMAÇLI KULLANILIYOR

Dönüşümden elde edilen topraklar hem perakende olarak dağıtılıyor hem de okuldaki tarım alanlarında kullanılıyor. Ayrıca toprağın kullanıldığı küçük süs bitkileri daha sonra satışa çıkarılıyor.
Güneş enerjisiyle atıkları gübreye çevirecek - 7

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