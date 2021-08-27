Güneş enerjisiyle atıkları gübreye çevirecek

Makinenin kullanıldığı okullardan Meram Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Meral Taşpınar ise makinenin ilkokul, ortaokul, pansiyonlu okullar ve kafeler gibi alanlarda kullanılabileceğini söyledi.

Taşpınar şöyle devam etti:

"Öncelikle ilkokul ve anaokullarındaki öğrencilerin kullanmasını öneriyoruz. Çünkü öğrencilerin zihninde sıfır atık bilincinin oturmasını istiyoruz. Geri dönüşümle gübrelerin saksılarda veya başka alanlarda kullanabileceklerini görsünler ki artık hiçbir atık boşa gitmesin.''