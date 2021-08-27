Güneş enerjisiyle atıkları gübreye çevirecek

İHA 27.08.2021 - 12:52
Konya'daki Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle geliştirdikleri elektrikli kompost makinenin güneş enerjisiyle çalışan modelini yaparak, seri üretimine başladı.
Ankara ATO Congresium'da düzenlenen "Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde", makine hakkında bilgi veren Okul Müdürü Tayyip Sarı, yaklaşık 20 kişilik Ar-Ge ekibiyle çalışmanın yürütüldüğünü söyledi.
Sarı, makineyi otomatik ve manuel şekilde programladıklarına işaret ederek, gereken iş güvenliği önlemlerinin de alındığını belirtti:
"Manuel çalışmayı panodaki bir düğmeye basarak, ileri geri çalıştıracak şekilde yapabiliyorsunuz. Otomatik programda kullanıcı makine başında değilken, makine belli periyotlarla ileri geri yapıp içerideki kompostu karıştırarak ferment olayını hızlandırmış oluyor. Kaçak akımlara, kısa devrelere karşı makinemiz korunmuş vaziyette."
Makinenin güneş ve elektrik enerjisiyle çalışma özelliği olduğunu belirten Sarı, akünün 48 saat boyunca güneş enerjisiyle çalışabildiğini, güneş enerjisinin yetersiz kalması durumunda elektrikle çalışabilmesini sağlayan sistemin bulunduğunu aktardı.
Makinenin kullanıldığı okullardan Meram Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Meral Taşpınar ise makinenin ilkokul, ortaokul, pansiyonlu okullar ve kafeler gibi alanlarda kullanılabileceğini söyledi.
Taşpınar şöyle devam etti:
"Öncelikle ilkokul ve anaokullarındaki öğrencilerin kullanmasını öneriyoruz. Çünkü öğrencilerin zihninde sıfır atık bilincinin oturmasını istiyoruz. Geri dönüşümle gübrelerin saksılarda veya başka alanlarda kullanabileceklerini görsünler ki artık hiçbir atık boşa gitmesin.''
Taşpınar'ın anlattığına göre, çay posası, yumurta kabukları, asitli olmayan meyvelerin kabukları, talaşlar, park ve bahçelerde kullanılan çimler, ağaç yaprakları ve dalları kompost makinesinin tamburuna koyulabiliyor. Bunun sonunda gübrenin oluşması yaklaşık 20 gün sürüyor.