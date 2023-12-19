Güneş fırtınası ne zaman olacak? İşte Güneş fırtınası ve Güneş patlamaları hakkında son gelişmeler
Güneş fırtınaları ve Güneş'teki patlamalar, Dünya'nın manyetik alanı üzerinde önemli etkiye sahip olabiliyor. Güneş fırtınaları nedeniyle, Dünya'nın dış atmosferi ısınabilir ve uyduları doğrudan etkilenebilir. Güneş fırtınası nedeniyle uydularda oluşacak ısınmadan dolayı GPS, cep telefonu ve uydu TV sinyallerinde parazitlenmeler yaşanabiliyor. Peki, Güneş fırtınası ne zaman olacak?
Güneş yüzeyindeki koyu renkli "güneş lekeleri"nde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana geliyor. Bu patlamalar sonucu röntgen veya ultraviyole gibi ışınlar aşığa çıkıyor. Uzmanlar, büyük bir patlamanın ise milyarlarca ton maddeyi uzayın milyonlarca kilometre derinliğine saçabileceğini belirtiyor.