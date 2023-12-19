Güneş fırtınası ne zaman olacak? İşte Güneş fırtınası ve Güneş patlamaları hakkında son gelişmeler

GÜNEŞ PATLAMASI NE ZAMAN?

NASA, son 6 yılın en güçlü Güneş patlamasının gerçekleştiğini duyurdu. Patlamanın dünyayı da etkileyebileceği açıklandı.



Perşembe günü güneşte güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama anı NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından aşırı ultraviyole ışık teknolojisi kullanılarak çekildi.



2017'den bu yana son 6 yılın en büyük güneş patlaması, NASA'ya ait Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından 15 Aralık'ta görüntülendi.



Uzaya büyük kütlede plazma fırlatılmasına sebep olan bu güneş patlamalarının Dünya'yı etkileme potansiyeline sahip olduğu belirtildi.



NASA'dan gelen açıklamada, "Güneş patlamaları radyo iletişimini, elektrik şebekelerini, navigasyon sinyallerini etkileyebilir ve uzay araçları ile astronotlar için risk oluşturabilir" denildi.