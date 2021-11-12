'Güneş gözümü alıyor' bahanesi cezadan kurtaramadı

Edirne'de aracının ön camında cam filmi olan sürücüleri "güneş gözümü alıyor" bahanesi cezadan kurtaramadı. 9 sürücüye 314'er lira ceza kesildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.11.2021 - 09:52 | Son Güncelleme : 12.11.2021 - 11:06

'Güneş gözümü alıyor' bahanesi cezadan kurtaramadı - 1

Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı.

'Güneş gözümü alıyor' bahanesi cezadan kurtaramadı - 2

Denetimde ekiplerce araçlardaki çeşitli trafik kusurları tespit edildi. Aracının ön camında sürücünün görüşünü engelleyen cam filmi olan araçlara ceza uygulandı.

'Güneş gözümü alıyor' bahanesi cezadan kurtaramadı - 3

"GÜNEŞ GÖZÜMÜ ALIYOR", "HABERİM YOKTU"

Sürücüler yasak olduğunu belirten ekiplere "güneş gözümü alıyor", "otomobili satın aldığımda böyleydi", "haberim yoktu" bahaneleriyle cevap verdi.

'Güneş gözümü alıyor' bahanesi cezadan kurtaramadı - 4

TRAFİKTEN MEN CEZASI GELEBİLİR

Ön camında cam filmi olan 9 sürücüye 314'er lira para cezası verildi.

'Güneş gözümü alıyor' bahanesi cezadan kurtaramadı - 5

Cam filmini denetim noktasında çıkaran sürücülere trafiğe çıkmalarına izin verilirken, cam filmi çıkarmayan sürücülere ise bu kusurun 7 gün içerisinde düzeltilmesi gerektiği aksi halde araçlarının trafikten men edileceği uyarısı yapıldı.

'Güneş gözümü alıyor' bahanesi cezadan kurtaramadı - 6
'Güneş gözümü alıyor' bahanesi cezadan kurtaramadı - 7
'Güneş gözümü alıyor' bahanesi cezadan kurtaramadı - 8
'Güneş gözümü alıyor' bahanesi cezadan kurtaramadı - 9
'Güneş gözümü alıyor' bahanesi cezadan kurtaramadı - 10
'Güneş gözümü alıyor' bahanesi cezadan kurtaramadı - 11

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