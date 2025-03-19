Güneş panelleri ile kendi elektriğini üreten cami: Fazla enerjisi satılıyor

Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'ndeki bin kişi kapasiteli Mevlana Camisi'nin dernek yöneticileri, caminin ve camiye bağlı Kur'an kursu binasının, yüksek elektrik faturalarını karşılayabilmek için kendi elektriklerini üretebilecekleri güneş panelleri sistemi kurmaya karar verdi. Bu düşünceyi projelendiren dernek yöneticileri, gerekli maddi desteği hayırseverler ve cami cemaatinden toplayarak hayata geçirdi.

15-20 BİN LİRALIK KAZANÇ ELDE EDİLİYOR

İlk olarak Kur'an kursu binasının çatısına günde 10 kilovat saat elektrik üreten 40 panellik sistem kuruldu. Daha sonra kademeli olarak panel sayısı arttırıldı. Önce Kur'an kursuna daha sonra da camiye kurulan toplam 62 güneş paneli sayesinde artık elektrik faturası ödemeyen cami yönetimi, ürettikleri fazla elektriği de Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye satarak ayda 15-20 bin lira arasında para kazanıyor.