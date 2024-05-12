Güneş Patlaması nedir, neden olur? Güneş Patlaması'nın etkileri
Güneş patlamaları sonrası Avrupa ve Türkiye dâhil olmak üzere diğer bazı düşük enlemlerdeki bölgelerde de kuzey ışıkları gözlemlenebiliyor. Peki, Güneş Patlaması nedir, neden olur? İşte Güneş Patlaması'nın etkileri...
Güneş püskürtüsü veya güneş patlaması, Güneş'in gaz yuvarında (atmosfer) gerçekleşen şiddetli patlamalara verilen addır. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde saatte 1.000.000 km/saat hızla hareket ederler. Güneş patlaması nedeniyle Dünya atmosferine normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları girer. Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki iletişim ve güç ağları olumsuz yönde etkilenebilir.