Güneş toprağı çatlattı: Ayçiçek tarlalarını yaktı
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken süt olum devresindeki ayçiçeği ekili bazı tarlalar kurudu. Tarlalarda toprak çatladı, ürünlerin gelişimi de durdu. Uzmanlar, ekim zamanının öne çekilmesi gerektiğini dile getirip aşırı sıcakların verimi yüzde 30-40'a varan şekilde etkileye bildiğini dile getirdi.
Kış yağışlarını yeteri kadar alamayan Edirne'de, sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuraklık, ayçiçeğini olumsuz etkiledi.