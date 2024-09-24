Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek? Tam Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?
Yılın ikinci Güneş tutulması için geri sayım sürüyor. Gök olayları takvimine göre, Güneş tutulması ekim ayının ilk haftasında başlayacak. Peki, Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek? Tam Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?
2 Ekim 2024'teki Güneş tutulması, tam Güneş tutulması olacak. Bu tutulma, özellikle Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde izlenebilecek. Tutulma sırasında Ay, Güneş'i tamamen kapatacak ve gece gibi bir hava oluşacak.