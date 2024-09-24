Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek? Tam Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

2 Ekim 2024'teki tam Güneş tutulması, UTC zaman diliminde 18:13 civarında başlayacak. Ancak, yerel saatler bölgeye göre değişebilir. 2 Ekim 2024'teki tam Güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Bu tutulma, esas olarak Güney Amerika'dan görünür olacak. Türkiye'de sadece parçalı olarak izlenebilir.