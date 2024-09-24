Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek? Tam Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Yılın ikinci Güneş tutulması için geri sayım sürüyor. Gök olayları takvimine göre, Güneş tutulması ekim ayının ilk haftasında başlayacak. Peki, Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek? Tam Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek? Tam Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? - 1

2 Ekim 2024'teki Güneş tutulması, tam Güneş tutulması olacak. Bu tutulma, özellikle Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde izlenebilecek. Tutulma sırasında Ay, Güneş'i tamamen kapatacak ve gece gibi bir hava oluşacak.

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Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek? Tam Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? - 2

2 Ekim 2024'teki tam Güneş tutulması, UTC zaman diliminde 18:13 civarında başlayacak. Ancak, yerel saatler bölgeye göre değişebilir. 2 Ekim 2024'teki tam Güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Bu tutulma, esas olarak Güney Amerika'dan görünür olacak. Türkiye'de sadece parçalı olarak izlenebilir.

Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek? Tam Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? - 3

TAM GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Tam Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girdiğinde, Ay'ın Güneş'i tamamen kapatmasıyla oluşur.

Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek? Tam Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? - 4

Bu durumda, Güneş'in dış atmosferi olan korona görünür hale gelir ve gün karanlık bir hale gelir. Bu tür tutulmalar, gökyüzünde muhteşem bir manzara sunar.

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