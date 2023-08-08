Güneş tutulması ne zaman? İşte 2023 güneş tutulma tarihleri
Doğa olaylarını yakından takip eden vatandaşlar, bu yılın ikinci güneş tutulmasına dair araştırmalarına hız verdi. 20 Nisan'da yaşanan ilk tutulmanın ardından, bu yılın ikinci ve son tutulması için az bir zaman kaldı. Peki, güneş tutulması ne zaman olacak?
2023 yılı önemli gök olayları arasında yer alan parçalı güneş tutulmasının gerçekleşeceği tarih belli oldu. Güneş tutulmasının tarihinin yanı sıra ülkemizden izlenip izlenmeyeceği de merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, Kandilli Rasaathanesi'nden alınan bilgilere göre 2023 güneş tutulmasının tarihi...