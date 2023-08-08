Güneş tutulması ne zaman? İşte 2023 güneş tutulma tarihleri

2023 yılı önemli gök olayları arasında yer alan parçalı güneş tutulmasının gerçekleşeceği tarih belli oldu. Güneş tutulmasının tarihinin yanı sıra ülkemizden izlenip izlenmeyeceği de merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, Kandilli Rasaathanesi'nden alınan bilgilere göre 2023 güneş tutulmasının tarihi...