Güneş tutulması ne zaman? İşte 2023 güneş tutulma tarihleri

Doğa olaylarını yakından takip eden vatandaşlar, bu yılın ikinci güneş tutulmasına dair araştırmalarına hız verdi. 20 Nisan'da yaşanan ilk tutulmanın ardından, bu yılın ikinci ve son tutulması için az bir zaman kaldı. Peki, güneş tutulması ne zaman olacak?

Güneş tutulması ne zaman? İşte 2023 güneş tutulma tarihleri - 1

2023 yılı önemli gök olayları arasında yer alan parçalı güneş tutulmasının gerçekleşeceği tarih belli oldu. Güneş tutulmasının tarihinin yanı sıra ülkemizden izlenip izlenmeyeceği de merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, Kandilli Rasaathanesi'nden alınan bilgilere göre 2023 güneş tutulmasının tarihi...

TÜRKİYE HABERLERİ

Güneş tutulması ne zaman? İşte 2023 güneş tutulma tarihleri - 2

2023 GÜNEŞ TUTULMASI TARİHLERİ

2023 yılı güneş tutulması ilk olarak 20 Nisan 2023'te gerçekleşti.

İkinci Güneş tutulması ise 14 Ekim 2023'te yaşanacak.

Güneş tutulması ne zaman? İşte 2023 güneş tutulma tarihleri - 3

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Parçalı Tutulma; Amerika Kıtası, Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus'ta izlenecek.

Halkalı Tutulma; Brezilya, Kolombiya, Panama, Kosta Rika, Nikaragua, Honduras, Belize, Meksika’nın doğu ucu, Amerika Birleşik Devletleri'nde izlenecek, ülkemizden ise izlenemeyecektir.

DAHA FAZLA GÖSTER