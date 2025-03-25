Güneş Tutulması ne zaman, mart ayının kaçında? 2025 Güneş Tutulması tarihi

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Ay tutulması ardından yılın ikinci tutulması Güneş'te meydana gelecek. 29 Mart’ta parçalı bir Güneş tutulması gerçekleşecek. Ancak bu tutulma da ülkemizden gözlemlenemeyecek. Güneybatı ve kuzeybatı Avrupa ile kuzeydoğu Amerika bu tutulmayı izleyebilecek bölgeler arasında.