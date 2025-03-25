Güneş Tutulması ne zaman, mart ayının kaçında? 2025 Güneş Tutulması tarihi
Yılın ilk Güneş Tutulması için geri sayım sürüyor.Bu gökyüzü olayı, meraklıları için önemli bir fırsat sunuyor. Peki, Güneş Tutulması ne zaman, mart ayının kaçında? 2025 Güneş Tutulması tarihi hakkındaki bilgileri derledik....
13-14 Mart tarihlerinde tam Ay tutulması gerçekleşmiş ancak bu tutulma ülkemizden görülememişti. Tutulma, Amerika kıtası ile kısmen Avrupa’nın batısı, Batı Afrika ve Doğu Asya’dan gözlemlenebilmişti.