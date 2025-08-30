Güneşin altında pastel rengine kavuşuyor: Halı tarlasında hasat

Döşemealtı'nda kışın buğday ekilen tarlalarda, bu kez mahsul değil değeri milyonları bulan el dokuması halı ve kilimler hasat edildi. Her yıl yaz aylarının gelmesi ile birlikte aralarında yüzlerce yıllık tarihi olan yurt içi ve yurt dışından getirilen binlerce halı ve kilim itina ile tamir edilmesinin ardından mikroplardan arındırılmak üzere steril havuzlara sokuluyor.