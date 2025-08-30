Güneşin altında pastel rengine kavuşuyor: Halı tarlasında hasat
Antalya'da kışın buğday ekilen tarlalara yaz aylarında Türkiye'nin dört bir yanından getirilerek serilen binlerce el dokuması halı ve kilim renklerinin güneşle pastelleşmesinin ardından hasat edildi. Toplanan halılar depoya alınıp tozlardan arınması için yıkandıktan sonra müşterilere teslim ediliyor.
Döşemealtı'nda kışın buğday ekilen tarlalarda, bu kez mahsul değil değeri milyonları bulan el dokuması halı ve kilimler hasat edildi. Her yıl yaz aylarının gelmesi ile birlikte aralarında yüzlerce yıllık tarihi olan yurt içi ve yurt dışından getirilen binlerce halı ve kilim itina ile tamir edilmesinin ardından mikroplardan arındırılmak üzere steril havuzlara sokuluyor.