Güneşli havaya bir günlük ara! Sağanak yağış etkili olacak
Türkiye sıcak havanın etkisi altında. Cuma günü batı bölgelerde sıcaklık 30 dereceye yaklaşacak, cumartesi günü ise Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Türkiye genelinde bahar havası etkili oluyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerini üzerinde seyrederken cuma günü batı bölgelerde sıcaklıkların 30 derecelere yaklaşması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre cumartesi günü için ise uyarılarda bulundu. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey kısımlarında sağanak yağışların etkili olacağı değerlendiriliyor.
İstanbul'da cumartesi günü yaz sağanağı etkili olması beklenirken pazar gününden itibaren yeniden güneşli hava görülecek. Karadeniz'de de sağanak yağışların pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.