Güneşli havaya bir günlük ara! Sağanak yağış etkili olacak

Türkiye sıcak havanın etkisi altında. Cuma günü batı bölgelerde sıcaklık 30 dereceye yaklaşacak, cumartesi günü ise Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Güneşli havaya bir günlük ara! Sağanak yağış etkili olacak - 1

Türkiye genelinde bahar havası etkili oluyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerini üzerinde seyrederken cuma günü batı bölgelerde sıcaklıkların 30 derecelere yaklaşması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre cumartesi günü için ise uyarılarda bulundu. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey kısımlarında sağanak yağışların etkili olacağı değerlendiriliyor.

İstanbul'da cumartesi günü yaz sağanağı etkili olması beklenirken pazar gününden itibaren yeniden güneşli hava görülecek. Karadeniz'de de sağanak yağışların pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Güneşli havaya bir günlük ara! Sağanak yağış etkili olacak - 2

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Ege, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, Ülke genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Güneşli havaya bir günlük ara! Sağanak yağış etkili olacak - 3

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara güneşli ve öğle sıcak öğle Edirne 23, Kocaeli 24, Balıkesir 25 dereceye çıkacak. Gece ise sıcaklık ortalama 10 derece düşüyor.

İç Anadolu güneşli, Eskişehir 25, Konya 23, Sivas 16, Kayseri 19 dereceye yükseliyor.

Güneşli havaya bir günlük ara! Sağanak yağış etkili olacak - 4

Ege'de cuma günü lodosla hava bu aya göre çok sıcak olacak. Manisa ve Denizli 28, Muğla 26, Afyonkarahisar 21 derece. Hafta sonu ise rüzgar karayelden daha serin esecek.

Akdeniz’de rüzgarlar biraz sert, bölge güneşli Adana 29, Hatay 26, Kahramanmaraş 24 derece.

Güneşli havaya bir günlük ara! Sağanak yağış etkili olacak - 5

Karadeniz geneli de güneşli, sabah iç kesimlerde sis oluşabilir. Bolu 23, Zonguldak ve Samsun 17, Trabzon 14 derece.

Doğu ve Güneydoğu bölgeleri açık, sıcaklık artıyor, Erzurum 10, Malatya ve Diyarbakır 21, Gaziantep 24 derece.

Güneşli havaya bir günlük ara! Sağanak yağış etkili olacak - 6
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