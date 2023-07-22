Güneşte bırakılan damacana ve pet şişeler için korkutan uyarı

Damacana suların sağlık açısından içerisindeki plastik ve onun bulundukları ortam, üretilme koşulları, stoklanma koşulları ve evde ki kullanım koşullarıyla birlikte bazı riskler oluşturabileceğinin altını çizen Akkoç, "Özellikle plastik yapıda oldukları için içinde bulundukları ortam, güneş ışığına maruz kalmaları bu plastiklerin çözünerek suya karışmasına sebep olabiliyor. Uzun süre bu su damacanaları dışarıda kalırlarsa, sıcakla beraber o mikro plastikler çözünerek tekrar suya karışabiliyor. Tabi bunun içerisinde bazı kimyasal maddeler de var. Bunu anlamanın çeşitli yolları var. İçerken anlamayabiliriz belki ama çok uzun süre güneşe maruz kalanların tadında, renginde, kokusunda değişiklikler meydana gelebiliyor. Tüketici bunu rahatlıkla anlayabilir." dedi.