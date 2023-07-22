Güneşte bırakılan damacana ve pet şişeler için korkutan uyarı

"PLASTİK ŞİŞELER BİR KERE KULLANILMALI"

Plastik şişeler ve damacanaların kullanım süresi hakkında yorumunu paylaşan Prof. Dr. Tunç Akkoç, "Damacana suları kullanıldıktan sonra damacanalar devamlı değişiyor. Ama evde de bir haftadan bir buçuk haftadan fazla kullanılmaması gerekiyor. Diğer taraftan o küçük su şişelerini dolduruyoruz, atmıyoruz. Onlar zaten dikkat ederseniz, mesela otomobilde unuttuğunuzu düşünün hemen erimeye başlar ve içinde ki kimyasal madde hemen geçer. Bu şişeleri bana göre bir kere kullanmak kafi. En fazla soğuk su yapmak için 2 kere kullanılabilir ama mutlaka etkilenir." diye konuştu.