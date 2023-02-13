Güney Kore'den gelen 3 arama kurtarma köpeği ayaklarındaki bandajlarla çalışıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Güney Kore'den kurtarma çalışmalarına destek için gelen ekipte yer alan özel eğitimli 3 köpek, yaralı ayaklarındaki bandajlarla çalışmalara devam ediyor. Türkiye'ye gelen 121 kişilik ekibe 4 köpek eşlik ediyor.

Güney Kore'den gelen 3 arama kurtarma köpeği ayaklarındaki bandajlarla çalışıyor - 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gelen Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Kalkınma İşbirliği Direktörü Won Do Yeon başkanlığındaki 121 kişilik ekipte 4 de köpek bulunuyor.

Güney Kore'den gelen 3 arama kurtarma köpeği ayaklarındaki bandajlarla çalışıyor - 2

Güney Kore arama kurtarma ekibiyle hareket eden 6 yaşındaki Tobaek, 4 yaşındaki Haetae ve 6 yaşındaki Tori isimli köpekler, kurtarma çalışmaları sırasında, çevredeki cam ve metal parçaları nedeniyle ayaklarının farklı yerlerinden yaralandı.

Güney Kore'den gelen 3 arama kurtarma köpeği ayaklarındaki bandajlarla çalışıyor - 3

Tedavileri alandaki Güney Koreli ekipler tarafından yapılan köpekler, ayaklarındaki bandajlarla çalışmalarına devam ediyor.

Güney Kore'den gelen 3 arama kurtarma köpeği ayaklarındaki bandajlarla çalışıyor - 4

Ekipteki itfaiye eri Kim, köpeklerin 2 yıl boyunca insan kurtarma üzerine eğitildiklerini söyledi.

Güney Kore'den gelen 3 arama kurtarma köpeği ayaklarındaki bandajlarla çalışıyor - 5

Kim, köpeklerin enkazdaki dar alanlara girebildiğini ve insan kokusu alır almaz havladığını söyledi.

Güney Kore'den gelen 3 arama kurtarma köpeği ayaklarındaki bandajlarla çalışıyor - 6

GÜNEY KORE'NİN BUGÜNE KADAR YURT DIŞINDAKİ EN BÜYÜK OPERASYONU

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Kalkınma İşbirliği Direktörü Won,  8 Şubat sabahında Türkiye’ye geldiklerini ve ertesi gün erken saatlerde Hatay’daki arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Güney Kore'den gelen 3 arama kurtarma köpeği ayaklarındaki bandajlarla çalışıyor - 7

Türk hükümeti ve AFAD'la koordinasyon halinde olduklarını ve duruma göre çalışmalarını devam ettireceklerini belirten Won, ikinci bir ekibin gelip gelmeyeceğinin ihtiyaca göre belli olacağını ifade etti.

Güney Kore'den gelen 3 arama kurtarma köpeği ayaklarındaki bandajlarla çalışıyor - 8

Güney Koreli ekibin, çalışmalarını aralıksız devam ettirdiğini dile getiren Won, bu operasyonun, gelen personel sayısı itibarıyla Güney Kore'nin bugüne kadar yurt dışında katıldığı en büyük arama kurtarma operasyonu olduğunu vurguladı.

Güney Kore'den gelen 3 arama kurtarma köpeği ayaklarındaki bandajlarla çalışıyor - 9

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik, Güney Koreli ekibin arama kurtarma çalışmalarında yer alarak koordinasyona aktif olarak katıldı.

Güney Kore'den gelen 3 arama kurtarma köpeği ayaklarındaki bandajlarla çalışıyor - 10

Güney Koreli arama kurtarma ekibi, Hatay'da bugüne kadar 8 kişiyi enkazdan kurtardı, 18 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Güney Kore'den gelen 3 arama kurtarma köpeği ayaklarındaki bandajlarla çalışıyor - 11
Güney Kore'den gelen 3 arama kurtarma köpeği ayaklarındaki bandajlarla çalışıyor - 12
Güney Kore'den gelen 3 arama kurtarma köpeği ayaklarındaki bandajlarla çalışıyor - 13
Güney Kore'den gelen 3 arama kurtarma köpeği ayaklarındaki bandajlarla çalışıyor - 14

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