Güney Koreli fenomeni canlı yayında taciz eden adama istenen ceza belli oldu

Kadıköy'de canlı yayın yapan Güney Koreli sosyal medya fenomenini taciz eden Yusuf Ziya A. hakkında istenen ceza belli oldu. Tutuklanan adama 5 yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı.

Güney Koreli fenomeni canlı yayında taciz eden adama istenen ceza belli oldu - 1

Kadıköy'de sosyal medyada canlı yayın yapan Güney Koreli sosyal medya fenomeni Hyojeong Park'ı taciz eden şüphelinin 5 yıl kadar hapsi istendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Güney Koreli fenomeni canlı yayında taciz eden adama istenen ceza belli oldu - 2

Sosyal medyada Mhyochi ismiyle tanınan Güney Koreli Hyojeong Park, 6 Haziran'da Kadıköy'de canlı yayın yaptığı sırada sözlü ve fiziksel tacize uğradı.

Park'ın canlı yayınında, genç kadının kendisini taciz eden yaşlı adamdan uzaklaştıktan sonra koşarak kaçtığı anlar da görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar sayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki kişinin 71 yaşındaki Yusuf Ziya A. olduğunu tespit etti.

Ekipler, Yusuf Ziya A.'yı Pendik'te yakalayarak gözaltına aldı.

Güney Koreli fenomeni canlı yayında taciz eden adama istenen ceza belli oldu - 3

GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Yusuf Ziya A. sorgusunun ardından basit cinsel saldırı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlandı.

Güney Koreli fenomeni canlı yayında taciz eden adama istenen ceza belli oldu - 4

Hazırlanan iddianamede, Yusuf Ziya A.’nın, sosyal medyadan canlı yayın yapan yabancı uyruklu müştekinin yanına yaklaşarak cinsel saikle müştekinin rızası dışında elinden tuttuğu ve elini öptüğü kaydedildi.

Müştekinin rahatsızlığını ortaya koyarak elini çektiği, devamında Yusuf Ziya A.'nın, müştekinin yanında yürüyerek, cinsel yönden rahatsız edici mahiyette sözler sarf ettiği ve müştekinin kalçasına dokunarak göz kırptığı belirtildi.

Müştekinin koşarak izini kaybettirmesi neticesinde eylemlerin son bulduğunun anlatıldığı iddianamede, bilirkişi raporuyla şüphelinin eylemlerinin sabit olduğunun anlaşılması karşısında, suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği, şüphelinin cinsel saikle müştekinin elinden tutarak öpme ve kalçasına dokunma şeklindeki eylemlerinin devamlılık arz etmeyip ani ve kesintili şekilde gerçekleşmesi nedeniyle eylemlerinin sarkıntılık düzeyinde kaldığı yer aldı.

Güney Koreli fenomeni canlı yayında taciz eden adama istenen ceza belli oldu - 5

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Şüphelinin eylemleri cinsel taciz suçunu oluştursa da, aynı hukuki menfaate yönelik daha ağır bir saldırı sözkonusu olduğundan eyleminin bir bütün halinde sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçunu oluşturduğuna da iddianamede yer verildi.

Sanık Yusuf Ziya A.'nın sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame 54. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanık 3 Temmuz Perşembe günü hakim karşısına çıkacak.

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