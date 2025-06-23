Güney Koreli fenomeni canlı yayında taciz eden adama istenen ceza belli oldu

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Şüphelinin eylemleri cinsel taciz suçunu oluştursa da, aynı hukuki menfaate yönelik daha ağır bir saldırı sözkonusu olduğundan eyleminin bir bütün halinde sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçunu oluşturduğuna da iddianamede yer verildi.

Sanık Yusuf Ziya A.'nın sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame 54. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanık 3 Temmuz Perşembe günü hakim karşısına çıkacak.