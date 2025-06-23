Güney Koreli fenomeni canlı yayında taciz eden adama istenen ceza belli oldu

Hazırlanan iddianamede, Yusuf Ziya A.’nın, sosyal medyadan canlı yayın yapan yabancı uyruklu müştekinin yanına yaklaşarak cinsel saikle müştekinin rızası dışında elinden tuttuğu ve elini öptüğü kaydedildi.
Müştekinin rahatsızlığını ortaya koyarak elini çektiği, devamında Yusuf Ziya A.'nın, müştekinin yanında yürüyerek, cinsel yönden rahatsız edici mahiyette sözler sarf ettiği ve müştekinin kalçasına dokunarak göz kırptığı belirtildi.
Müştekinin koşarak izini kaybettirmesi neticesinde eylemlerin son bulduğunun anlatıldığı iddianamede, bilirkişi raporuyla şüphelinin eylemlerinin sabit olduğunun anlaşılması karşısında, suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği, şüphelinin cinsel saikle müştekinin elinden tutarak öpme ve kalçasına dokunma şeklindeki eylemlerinin devamlılık arz etmeyip ani ve kesintili şekilde gerçekleşmesi nedeniyle eylemlerinin sarkıntılık düzeyinde kaldığı yer aldı.