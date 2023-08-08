Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde aşırı sıcak

En son perdeleme sistemine geçtiklerine belirten Çelik, "Şu an perdeleme sistemimiz yüzde 70-80 bandında güneş ışığını kesiyor. Yaklaşık 10 fan ile de stadyumda hava sirkülasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Bir nevi serinletme yapıyoruz. Geçen seneki yanıklar bu sene çimlerimizde oluşmadı. Şu an bakıldığında sahamız müsabakalara elverişli bir halde. Müsabakaları yeni sezonda başlatabileceğiz." ifadelerini kullandı.