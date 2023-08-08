Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde aşırı sıcak
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan sıcak hava ile mücadele ediyor. Diyarbakır'ın bazı bölgelerinde sıcaklık 45 dereceyi buldu. Serinlemek isteyen vatandaşlar, park ve bahçelerin yanı sıra camilere akın etti. Bölgede sıcaklıkların perşembe gününden itibaren daha da artması bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünde mühendis Hümeyra Betül Akgül, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu hafta sıcaklığın mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde olmasının beklendiğini söyledi.