Güneydoğu’da 40 dereceyi aşan sıcaklar bunalttı: Yollar boşaldı, süs havuzları doldu

Anzele Parkı’ndaki süs havuzunda serinlemeye çalışan Muhammet Ramazan Süslü, “Buraya serinlemek için geliyoruz. Buna rağmen çok sıcaktı. Havuz derin de değil, burada çok güzel bir ortam var” ifadelerini kullandı.



Mardin'in Nusaybin ilçesinde de 43 dereceyi bulan sıcaklıkta esnaf Alaattin Aydın, yüksek sıcaktan etkilendiklerini söyledi.