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Güngören Belediyesi hangi partide? Güngören Belediye başkanı kimdir? Güngören Belediye başkan adayları

Güngören Belediyesi hangi partide? Güngören Belediye Başkanı kimdir? Güngören Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Güngören Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Güngören Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Güngören yerel seçim sonuçları..

Güngören Belediyesi hangi partide? Güngören Belediye başkanı kimdir? Güngören Belediye başkan adayları - 1

GÜNGÖREN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde istanbul Güngören Belediyesini 89.426 alınan oy ve %53.78 oy oranı ile AK Parti adayı Bünyamin Demir kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%53.78
  • CHP%37.06
  • HDP%4.07
  • Saadet Partisi%2.57
  • BBP%1.24
  • TKP%0.33
  • Diğer%0.94

TÜRKİYE HABERLERİ

Güngören Belediyesi hangi partide? Güngören Belediye başkanı kimdir? Güngören Belediye başkan adayları - 2

GÜNGÖREN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Güngören Belediyesi Başkanı Bünyamin Demir Kimdir?

1982 İstanbul doğumlu olan Bünyamin Demir aslen Trabzon Akçaabatlıdır. Eğitim hayatına Almanya’da başlamıştır. Ortaokul ve lise eğitimini Güngören Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nde sürdüren Demir, okulun ilk mezunları arasında yer almıştır. 2004 yılında Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olarak serbest mimarlık yapmaya başlamıştır. Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı altında yürüttüğü lisansüstü eğitimi neticesinde 2006 yılında yüksek lisans, 2010 yılında doktora derecesi alan Demir, ileri düzeyde Almanca, orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Kuruluşundan itibaren AK Parti’nin farklı kademelerinde hizmet eden Bünyamin Demir 2008 yılı itibariyle İstanbul Gençlik Kolları’nda aktif çalışmalara başlamış, yönetim ve yürütme kurullarında birçok görev üstlenmiştir. 2010-2014 döneminde yerel seçim, genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde; İstanbul Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak seçim çalışmalarında aktif olmuştur. 2014-2018 yılları arasında AK Parti MKYK yedek üyeliği yapmış, 6 Mayıs 2018 İstanbul İl Kongresi sonrasında Ekonomi İşleri’nden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır. Bünyamin Demir, 2009 yılında kurulan Medhal İlmi Araştırma Derneğinin başkanı, 2017 yılında kurulan Medhal Hizmet ve Dayanışma Kooperatifinin kurucuları arasında yer almıştır.

Sosyal sorumluluk bilinci kapsamında yapılan yayın ve faaliyetlere destek olmuş ve serbest mimar olarak iş hayatına devam etmiştir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Ak Parti adayı olarak Güngören Belediye Başkanlığı'na seçilen ve görevine başlayan Dr. Mimar Bünyamin Demir, evli ve dört çocuk babasıdır.

Güngören Belediyesi hangi partide? Güngören Belediye başkanı kimdir? Güngören Belediye başkan adayları - 3

GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • BÜNYAMİN DEMİR
  • YÜKSEL YALÇIN
  • HURİYE PELİN SELLİTEPE TURAN
  • NAZMİ KEMALOĞLU
  • TUNCA TUNCER
  • SAMET SARIASLAN
  • İSA ÇETİN
  • MUZAFFER BOZKURT
  • ATAKAN BOYOĞLU
  • ALİCAN YILMAZ
  • SEMRA EFE
  • ABDUL KADİR İNAN
  • SAİD AYDIN
  • VEDAT PEHLİVAN
  • MEHMET TURAN
  • HAYRETTİN ÇAMUR
  • GÖNÜL IŞIK
  • ERDEM IŞIKLAR
  • KAMİL ACAR
  • EBRU GÜL MÜEZZİNOĞLU
Güngören Belediyesi hangi partide? Güngören Belediye başkanı kimdir? Güngören Belediye başkan adayları - 4

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