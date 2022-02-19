Güngören'de 52 yıllık binada çökme tehlikesi: 'Beşik gibi sallanıyor'

"BİR ŞEY YAPILMASI İÇİN ÖLMEMİZ Mİ LAZIM"

Site sakinlerinden Kadriye Toprak, karşıdaki binanın yıkıldığını bunun da kendi evlerini daha çok salladığına dikkat çekerek, "Bizim evimiz beşik gibi sallanıyor. Parası olan gidebiliyor ama biz çıkamıyoruz. 52 senelik bina gelip bir şeyler yapsınlar, ölmemiz mi lazım? Benim evimde de küçük çatlaklar var ama evin temeli gittikten sonra sağlam olsa ne olacak? Kolonların hepsi gitmiş, kırılmış, kum gibi eriyor" dedi.