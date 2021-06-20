İstanbul Güngören'de çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı

İstanbul'da dün yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından, Güngören'de bir binada çatlaklar oluştu. Aynı zamanda bir balkonunda çökme yaşanan 4 katlı bina boşaltılarak, mühürlendi.

DHA 20.06.2021 - 16:35

İstanbul Güngören'de çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı - 1
İstanbul'da dün olan 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Güngören Sanayi Mahallesi'nde 16 daire ve  5 iş yerinin bulduğu 4 katlı binada çatlaklar oluştu.
İstanbul Güngören'de çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı - 2
Dairelerden birinin ise balkonunda çökme oldu. Bina sakinleri kendilerini dışarı attı. Olay yerine gelen zabıta ekipleri bina sakinlerinin evlerinden çıkmasını istedi.
İstanbul Güngören'de çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı - 3
Bina ekipler tarafından şerit çekilerek mühürlendi. Bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarına giderken, bir kısmı ise otellere yerleştirildi.
İstanbul Güngören'de çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı - 4
Bina sakini Muammer Erdem, "Dün akşam zabıta ekipleri geldi. Binanın depreme elverişli olmadığını söylediler. Buradaki kişiler otellere yerleştirildi. Toplamda 16 daire var 5 ise iş yeri var" dedi.
İstanbul Güngören'de çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı - 5
Remzi Özer ise, "Ben karşı apartmanda oturuyorum. Dün akşam saatlerinde herkes dışardaydı eşyaları ile birlikte. Deprem sonrası sesler gelmiş bir tane de balkonda çökme yaşandı. Test yapıp daha sonra ne olacağına karar verecekler" diye konuştu.

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