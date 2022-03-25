Güngören’de gence saldıran pitbull sahibinden alınarak barınağa getirildi

SALDIRGAN DEĞİLLER YETİŞRİLME TARZI ÖNEMLİ

Köpeklere ilişkin bilgi veren Güngören Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yakup Gündüz, “Olayın ardından kşiyi bulduk adresine giderek 2 pitbullu teslim aldık" dedi.

Pitbull cinsi köpeklerin aslında saldırgan olmadıklarını belirten Gündüz, "Aslında genetik olarak tehlikeli değiller ama yetiştirilme tarzına bağlı olarak saldırganlık gösterebiliyor. Bizler burada hem hayvanlara bakıyoruz hem de kısırlaştırıyoruz” diye konuştu.