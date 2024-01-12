Güngören'de taraflar sahaya girdi: 13 yaşındaki çocuklara saldırdılar
Güngören'de Haznedar İdman Ocağı ile Zeytinburnu Yeşiltepe Spor arasında oynan U-14 final maçı sonunda, Haznedar taraftarları sahaya inerek karşı takıma saldırdı. Yeşiltepe Spor Kulübünün Başkan Yardımcısı Emel Sungur, “Çok büyük bir kaos yaşandı, 13 yaşındaki çocuklar darbedildi. Hocalarımızdan ikisini darbettiler" diye açıklama yaptı.
U14 A ligi Final müsabakasında 10 Ocak Çarşamba günü saat 10.30'da Haznedar Ocağı ve Zeytinburnu Yeşiltepe kulübü karşı karşıya geldi.