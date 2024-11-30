Güngören'de yıkımı gerçekleştirilen bina kısmen çöktü: Göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Güngören'de yıkım çalışmaları esnasında kısmen çöken binanın enkazında kalan işçinin cesedine ulaşıldı. Alana inen ekipler işçinin hayatını kaşbettiğini belirledi. İşçinin cesedi bulunduğu yerden çıkarıldı. Yıkımda görevli F.Ö. ile yıkımı gerçekleştiren firma yetkilisi B.H. tutuklandı.

Güngören'de yıkımı gerçekleştirilen bina kısmen çöktü: Göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı - 1

29 Kasım'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın kısmen çökmesi sonucu işçi Zekeriya Yılmaz enkaz altında kaldı.

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Güngören'de yıkımı gerçekleştirilen bina kısmen çöktü: Göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı - 2

Arama-kurtarma ekipleri işçiyi bulmak için çalışmaya başladı, ekipler iş makinelerini durdurup Yılmaz'ın bulunduğu alana indi.

Güngören'de yıkımı gerçekleştirilen bina kısmen çöktü: Göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı - 3

3 günden bu yana enkazda kalan ve kendisine ulaşılmaya çalışılan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yılmaz'ın cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Güngören'de yıkımı gerçekleştirilen bina kısmen çöktü: Göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı - 4

Çökme sonrasında iki kişi göçük altında kalırken, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarının ardından bir kişi göçük altından çıkarılmıştı.

Güngören'de yıkımı gerçekleştirilen bina kısmen çöktü: Göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı - 5

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından yıkımda görevli F.Ö. ile yıkımı gerçekleştiren firma yetkilisi B.H. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ö. ve B.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güngören'de yıkımı gerçekleştirilen bina kısmen çöktü: Göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı - 6

Kurtarma çalışmaları kapsamında enkaz, iş makineleriyle kaldırıldı

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede cadde trafiğe kapatılırken, enkaz altında kalan işçinin yerinin tespit edilebilmesi için zaman zaman dinleme cihazları ve arama kurtarma köpeği de kullanıldı.

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