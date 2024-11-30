Güngören'de yıkımı gerçekleştirilen bina kısmen çöktü: Göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

3 günden bu yana enkazda kalan ve kendisine ulaşılmaya çalışılan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yılmaz'ın cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.