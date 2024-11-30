Güngören'de yıkımı gerçekleştirilen bina kısmen çöktü: Göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Güngören'de yıkım çalışmaları esnasında kısmen çöken binanın enkazında kalan işçinin cesedine ulaşıldı. Alana inen ekipler işçinin hayatını kaşbettiğini belirledi. İşçinin cesedi bulunduğu yerden çıkarıldı. Yıkımda görevli F.Ö. ile yıkımı gerçekleştiren firma yetkilisi B.H. tutuklandı.
29 Kasım'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın kısmen çökmesi sonucu işçi Zekeriya Yılmaz enkaz altında kaldı.