Güngören'deki bir binada kısmen çökme: Bir işçi göçük altında
İstanbul Güngören'de bir süre önce boşaltılan binanın yıkımı esnasında kısmen çökme meydana geldi. Göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarılırken işçi göçük altında kaldı. Ekiplerin işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor
Güngören'de bir süre önce boşaltılan binanın yıkımı esnasında kısmen çökmesi sebebiyle 2 işçi göçük altında kaldı.
Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde tekstil firmasınca kullanılan ve kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan 3 katlı binada yıkım çalışmaları başlatıldı.