Güngören'deki bir binada kısmen çökme: Bir işçi göçük altında

İstanbul Güngören'de bir süre önce boşaltılan binanın yıkımı esnasında kısmen çökme meydana geldi. Göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarılırken işçi göçük altında kaldı. Ekiplerin işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Güngören'deki bir binada kısmen çökme: Bir işçi göçük altında - 1

Güngören'de bir süre önce boşaltılan binanın yıkımı esnasında kısmen çökmesi sebebiyle 2 işçi göçük altında kaldı.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde tekstil firmasınca kullanılan ve kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan 3 katlı binada yıkım çalışmaları başlatıldı.

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Güngören'deki bir binada kısmen çökme: Bir işçi göçük altında - 2

Yıkım sırasında binada meydana gelen kısmi çökmede 2 işçi göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Güngören'deki bir binada kısmen çökme: Bir işçi göçük altında - 3

Çalışmalar sırasında göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin kalan işçi için göçük altındaki kurtarma çalışmaları sürüyor.

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