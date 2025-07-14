Günler sonra kavuştu, mutluluktan ağladı: "Bu kokuyu almam gerekiyordu"
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Zülfi Satar, 22 Haziran'da kaybolan "Pars" isimli sağır Ankara kedisini günler sonra buldu. Bir vatandaş tarafından evine yakın yerde bulunan kedisine kavuşan Satar, bu kez mutluluk gözyaşları döktü.
Gölcük'te yaşayan evli ve bir çocuk babası Zülfi Satar (46), ailesinin parçası olarak gördüğü "Pars" isimli Ankara kedisini 22 Haziran'da evinin önünden kaybetti. Sağır olan kedisini bulmak için günlerce sokak sokak gezen ve gözyaşlarıyla çevreden yardım isteyen Satar'ın bu çağrısı yanıtsız kalmadı. Pars, duyarlı bir vatandaş sayesinde Gölcük Kavaklı Mahallesi'nde bulundu. Günler sonra kedisine kavuşan Satar, bu kez sevinç gözyaşları döktü.