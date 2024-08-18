Günlerdir her yerde aranıyordu: Depremzede şizofreni gencin şüpheli ölümü

Oğlunun tedavi gördüğünden de bahseden baba Buz, "En son bir haftaya kadar hastaneye götürüp getiriyordum. Tedavisi iyi gidiyordu ama en son çarşamba saat 5.30'dan sonra bir daha kendisinden haber alamadım. Bana çıkıp bir dolaşacağım ve biraz yürüyeceğim dedi. Ondan sonra eve de geri dönmedi. En son kendisiyle Çarşamba öğleden sonra konuşmuştum. Baba, eve çok yakınım ve eve gidiyorum dedi. O saatten sonra telefonlara cevap vermedi. Kendine de zarar verebilir ve çevredekilerine de zarar verebilir. Çünkü kaç gündür ilacını almıyor.” ifadelerini kullandı.