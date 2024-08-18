Günlerdir her yerde aranıyordu: Depremzede şizofreni gencin şüpheli ölümü
Hatay'ın Defne ilçesinde 5 gündür kendisinden haber alınamayan depremzede şizofreni hastası Mehmet Can Buz'un cansız bedeni, yaşadığı konteyner kentin 500 metre yakınındaki terk edilmiş binada bulundu. Buz'un kesin ölüm nedeni polis ekiplerinin olayla yürüttükleri soruşturma neticesinde netleşecek.
Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşayan Mehmet Can Buz, geçen çarşamba, hava almak için konteynerden ayrıldı.