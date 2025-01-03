Günlerdir aranıyorlar: İstanbul Boğazı, Ayşe ve Velat için kapatıldı

NE OLMUŞTU?

23 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Aşiyan Sahili'nde yürüyüş yapan bir kadın, fotoğraf çektirdiği esnada denize düştü.

Kadını kurtarmak için kardeşi de denize atladı.

Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldığı tahmin edilen iki kişi denizde kayboldu.

Aşiyan’da denizde kaybolan iki kişiyi bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışma başlattı.