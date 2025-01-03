Günlerdir aranıyorlar: İstanbul Boğazı, Ayşe ve Velat için kapatıldı
Sarıyer’de denize düşerek kaybolan iki kardeşi arama çalışmaları sürüyor. Ayşe Can ve Velat Can kardeşler için İstanbul Boğazı’nda arama çalışması yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arama çalışmaları kapsamında İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğinin geçici olarak çift yönde askıya alındığını bildirdi.
Sarıyer’de denize düşerek kaybolan Ayşe Can ve Velat Can kardeşleri arama çalışmaları sürüyor.Çalışmalar kapsamında İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı.