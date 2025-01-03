Günlerdir aranıyorlar: İstanbul Boğazı, Ayşe ve Velat için kapatıldı

Sarıyer’de denize düşerek kaybolan iki kardeşi arama çalışmaları sürüyor. Ayşe Can ve Velat Can kardeşler için İstanbul Boğazı’nda arama çalışması yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arama çalışmaları kapsamında İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğinin geçici olarak çift yönde askıya alındığını bildirdi.

Günlerdir aranıyorlar: İstanbul Boğazı, Ayşe ve Velat için kapatıldı - 1

Sarıyer’de denize düşerek kaybolan Ayşe Can ve Velat Can kardeşleri arama çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Günlerdir aranıyorlar: İstanbul Boğazı, Ayşe ve Velat için kapatıldı - 2

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sarıyer’de denize düşerek kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları kapsamında, boğazda yürütülen arama çalışmaları nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı.” denildi.

Günlerdir aranıyorlar: İstanbul Boğazı, Ayşe ve Velat için kapatıldı - 3

NE OLMUŞTU?

23 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Aşiyan Sahili'nde yürüyüş yapan bir kadın, fotoğraf çektirdiği esnada denize düştü.

Kadını kurtarmak için kardeşi de denize atladı.

Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldığı tahmin edilen iki kişi denizde kayboldu.

Aşiyan’da denizde kaybolan iki kişiyi bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Günlerdir aranıyorlar: İstanbul Boğazı, Ayşe ve Velat için kapatıldı - 4

TATİL İÇİN GELMİŞLER

Denize düşerek kaybolan kişilerin yurtdışında yaşayıp tatil amacıyla Türkiye’ye gelen Ayşe Can (29) ve kardeşi Velat Can (23) olduğu öğrenildi.

Günlerdir aranıyorlar: İstanbul Boğazı, Ayşe ve Velat için kapatıldı - 5

Kaybolan kardeşlerle 23 Kasım’dan bu yana bir ize ulaşılamadı.

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