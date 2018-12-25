Günün gazete manşetleri - 25 Aralık 2018
ntv.com.tr
“Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Hangi haberler gazete manşetlerinde geniş yer buldu? Gazetelerin birinci sayfalarında neler var? 25 Aralık 2018 tarihli Türkiye, Takvim, Star, Sözcü, Sabah, Dünya, Cumhuriyet, Aydınlık, Akşam, Yeni Akit, Yenibirlik, Yeni Şafak, AMK, Fotomaç gazetelerinin manşetlerini okuyun.”
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