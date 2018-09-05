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Günün gazete manşetleri - 5 Eylül 2018

ntv.com.tr

“Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Hangi haberler gazete manşetlerinde geniş yer buldu? Gazetelerin birinci sayfalarında neler var? 5 Eylül 2018 tarihli Milliyet, Hürriyet, Vatan, Türkiye, Takvim, Star, Sözcü, Sabah, Posta, Dünya, Cumhuriyet, Aydınlık, Akşam, Yeni Akit, Yenibirlik, Yeni Şafak, AMK, Fotomaç, Fanatik gazetelerinin manşetlerini okuyun.”

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