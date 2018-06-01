Günün öne çıkan 10 haberi (1 Haziran 2018)

8- GOOGLE'DAN "DÜZ DÜNYA"CILARI KIZDIRACAK ADIM

Bilimsel bir altyapısı olmamasına rağmen son yılların en çok konuşulan iddialarından biri olan "düz dünya" akımı bir kez daha gündemde. Zira Google bu akıma mensup olanları kızdıracak bir adım attı. Online çeviri servisi Google Translate'e bir güncelleme yapan teknoloji devi, 'I am a flat-earther' (Ben bir düz dünyacıyım) metnini Ben çıldırmış biriyim olarak çevirmeye başladı.

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