Günün öne çıkan 10 haberi (1 Haziran 2018)
ntv.com.tr
1 Haziran 2018'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Dolar ve euroda son durum ne? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1- YSK’DAN CUMHURBAŞKANI ADAYLARINA İKİ KONUŞMA HAKKI
YSK tarafından, Cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propagandaların tarih ve saatlerine yönelik usul ve esaslar belirlendi.
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2- DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada yükselişe geçen dolar 4,64'ün üzerini gördü. Euro da 5,40'ın üzerine kadar yükseldi.
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3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SEÇİM ÖZEL’DE SORULARI YANITLAYACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemde nasıl bir Türkiye düşlüyor?, Türkiye'nin rotasını nasıl çiziyor? Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik soracak, Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtlayacak. Seçim Özel cuma saat 23.00'de NTV'de...
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4- MHP LİDERİ BAHÇELİ’DEN YENİ AF ÇIKIŞI
MHP lideri Bahçeli, cezaevi affı çıkışını yineledi. "İktidar adım atarsa elimizden geleni yaparız" diyen Bahçeli, Ramazan Bayramı öncesini işaret etti.
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5- CHP’DEN 4 KİŞİLİK HEYET GÜLEN DOSYASINI İNCELEYECEK
CHP’den aralarında Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de bulunduğu 4 kişilik bir heyet, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ABD'den iadesi ile ilgili dosyayı Pazartesi günü inceleyecek. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Gülen'in usülüne uygun istenmediğini savunmuştu.
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66- ALMANYA’DA ASLAN VE KAPLANLAR HAYVANAT BAHÇESİNDEN KAÇTI
Almanya'nın batısında bulunan Lünebach kentinde sel felaketi sonrasında hayvanat bahçesinden yırtıcı hayvanlar kaçtı, çevredekiler evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıldı.
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77- ZİRVEDEKİ DİZİ DEĞİŞTİ
Haziran ayının başlamasıyla en popüler diziler listesi de değişti. İşte IMDb'nin verilerine göre zirvedeki en iyi 50 yabancı dizi
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8- GOOGLE'DAN "DÜZ DÜNYA"CILARI KIZDIRACAK ADIM
Bilimsel bir altyapısı olmamasına rağmen son yılların en çok konuşulan iddialarından biri olan "düz dünya" akımı bir kez daha gündemde. Zira Google bu akıma mensup olanları kızdıracak bir adım attı. Online çeviri servisi Google Translate'e bir güncelleme yapan teknoloji devi, 'I am a flat-earther' (Ben bir düz dünyacıyım) metnini Ben çıldırmış biriyim olarak çevirmeye başladı.
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9- NBA’DE FİNAL HEYECANI BAŞLADI
NBA Finalleri'nde Houston Rockets'ı eleyerek Batı Konferansı şampiyonu olan Golden State Warriors ile Doğu'da Boston Celtics'i safdışı bırakarak şampiyon olan Cleveland Cavaliers karşı karşıya geldi.
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10- BELLA HADİD: HAYATIM BOYUNCA ESTETİK YAPTIRMADIM
Ünlü model Bella Hadid, burnuna estetik yaptırdığı ve yüzünün çeşitli yerlerine dolgu yaptırdığına dair iddiaları yalanladı. 21 yaşındaki model, ergenlik döneminde kötü olan dış görünüşü nedeniyle okul arkadaşlarının zorbalığına uğradığını ve büyürken meslektaşı olan ablası Gigi Hadid’in güzelliğini kıskandığını söyledi.