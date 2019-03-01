Günün öne çıkan 10 haberi (1 Mart 2019)
ntv.com.tr
1 Mart 2019 'da Türkiye ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SÖMÜRÜCÜLERE BU ÜLKEDE HAYAT HAKKI TANIMAYACAĞIZ
Ardahan'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanzim satış eleştirilerine yanıt verdi. "Bay Kemal, rahatsız olsan da olmasan da biz sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacağız'' diyen Erdoğan, ''Eğer fiyatlar yerine gelirse biz sahadan çekiliriz ama fiyatlar yerine gelmez de hala böyle devam ederse biz daha da farklı adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.
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2. BAKAN ALBAYRAK, YENİ KOBİ DESTEK PAKETİNİ AÇIKLADI
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, KOBİ'lere yönelik 25 milyar TL’lik yeni paketin devreye girdiğini açıkladı. Krediden cirosu 125 milyon TL'ye kadar olan KOBİ'ler yararlanacak.
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3. BEDELLİ ASKERLİK CELP TARİHLERİNDE DEĞİŞİKLİK
Bedelli askerlik hizmeti kapsamında temel eğitim alacak yükümlülerden bazılarının celp dönemlerindeki sevk tarihlerinde değişikliğe gidildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 16. dönemde temel eğitim alacak yükümlülerin sevk tarihi 30 Mart'tan 3 Nisan'a, 19. dönemde temel eğitim alacakların sevk tarihi de 20 Nisan'dan 22 Nisan'a alındı.
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4. MANSUR YAVAŞ: EKONOMİK KALKINMA OLMADAN ANKARA KALKINMAZ
''Millet İttifakı''nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, "Hayvancılığı destekleyeceğiz. Tarıma büyük önem veriyoruz. Kızılırmak suyunu Gölbaşı'dan Bala arasında sulu tarım yapmak için kullanacağız. Ekonomik kalkınma olmadan Ankara kalkınmaz" dedi.
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5. AMBULANSA YOL VERMEYEN SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Ambulansın önüne geçerek yol vermemeye çalışan sürücü M.E.Y.'nin poliste verdiği ifadede, "Avcılar istikametine ilerlerken sol şeritte olan ambulans sirenleri yaktı. Önümüzde ilerleyen aracı sıkıştırınca araç bir anda benin önüme kırdı, kaza yapacaktım. Ambulans sirenlerini kapatarak yoluna devam etti. Sonrasında sinirlendim" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen M.E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve toplam 1326 lira para cezası kesildi.
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6. ACIBADEM'DEKİ VAHŞETİN KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Acıbadem’de ceset parçalarının konteynerde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan cinayet zanlısı ile yardım yataklık eden 4 kişi adliyeye sevk edildi. Ceset parçalarının konteynere atılma anları da güvenlik kamerasına yansıdı.
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7. PAKİSTAN-HİNDİSTAN KRİZİNDE YENİ GELİŞME
Pakistan'da gözaltında olan Hint pilot Abhinandan Varthaman'ın yer aldığı konvoy, Lahor kentinden Wagah'daki sınır kapısına geldi. Pakistan Sivil Havacılık İdaresi, ülke hava sahasının uçuşlara kısmen yeniden açıldığını duyurdu.
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8. ARA GÜLER MÜZESİ'NDEN YENİ SERGİ
Türkiye’de kültür ve sanata önemli katkılar sağlayan Doğuş Grubu’nun, fotoğraf sanatının duayenlerinden Ara Güler ile iş birliği sonucu hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi’nin ikinci sergisi Aphrodisias sanatseverlerle buluşuyor.
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9. iPHONE İLE ÇEKİLEN EN İYİ 10 KARE
ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone modelleri ile çekilen en iyi 10 kareyi açıkladı.
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10. SİNEMADA HAFTANIN FİLMLERİ
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 5 film vizyona girdi.