Günün öne çıkan 10 haberi (1 Mart 2019)

1. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SÖMÜRÜCÜLERE BU ÜLKEDE HAYAT HAKKI TANIMAYACAĞIZ

Ardahan'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanzim satış eleştirilerine yanıt verdi. "Bay Kemal, rahatsız olsan da olmasan da biz sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacağız'' diyen Erdoğan, ''Eğer fiyatlar yerine gelirse biz sahadan çekiliriz ama fiyatlar yerine gelmez de hala böyle devam ederse biz daha da farklı adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.