Günün öne çıkan 10 haberi (10 Ekim 2018)
ntv.com.tr
10 Ekim 2018 'de Türkiye ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı? Dolar ve euroda son durum ne? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MİLLİ PARA İLE TİCARET ÇAĞRISI
Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm ülkelere milli para ile ticaret çağrısında bulundu.
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2. CEMAL KAŞIKÇI İÇİN BAŞKONSOLOSLUĞA GİRİLECEK
Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili olarak adli tıp, olay yeri inceleme ekipleri ile savcılık yetkililerinin bugün ya da yarın Suudi Arabıstan Başkonsolosluğu’na girmesi bekleniyor. Başkonsolos’un rezidansına girip girilmeyeceği ise henüz net değil. Bu konuda görüşmeler sürüyor.
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3. BAHÇELİ'DEN İTTİFAK AÇIKLAMASI
Yerel seçimde AK Parti ile yapmak istedikleri ittifak modelini açıklayan MHP lideri Bahçeli, 29 büyükşehir belediyesinde ittifak yapılabileceğini söyledi.
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4. ANKARA TREN GARI KURBANLARI İÇİN ANMA
Ankara'da 103 kişinin hayatını kaybettiği terör katliamının 3'üncü yıl dönümünde tren garı önünde anma etkinlikleri düzenlendi.
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5. FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMALAR
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe TV canlı yayınında güncel konularla ilgili açıklamalar yaptı. Koç, kadro dışı bırakılan Aatıf, Dirar ve Volkan Demirel'in durumuyla birlikte görevden uzaklaştırılan teknik ekiple ilgili de konuştu.
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6. ARDA TURAN İLE BERKAY ARASINDA KAVGA
Önceki gece Emirgan'da bir mekanda Arda Turan ile Berkay arasında kavga çıktı. İddialara göre olay sırasında Berkay'ın burnu kırıldı. Arda Turan, kavga haberiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak kavgayı doğruladı ancak kavganın çıkış sebebini söylemedi.
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Dolar/TL bugün 6,02 seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor. Euro/TL ise 6,95 seviyesinde bulunuyor. Teknik açıdan dolar/TL'de 6,05 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden uzmanlar, 6,15'in ise direnç olarak izleneceğini dile getirdi.
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8. İDLİB'DE ÇEKİLME SÜRECİ TAMAMLANDI
Milli Savunma Bakanlığı, Soçi'deki mutabakat kapsamında ağır silahların Silahtan Arındırılmış Bölge'den çekilmesi sürecinin bugün itibarıyla tamamlandığını duyurdu.
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9. EN ÇOK DOLAR MİLYARDERİNE SAHİP ŞEHİRLER
Uluslararası danışmanlık şirketi Wealth X tarafından hazırlanan 2018 Dünya Ultra Zenginler Raporu, dünyada en çok dolar milyarderine ev sahipliği yapan 20 şehri ortaya çıkardı. Listede İstanbul 36 dolar milyarderiyle 12. sırada yer aldı.
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10. AMERİKAN MÜZİK ÖDÜLLERİ'NDE KIRMIZI HALI ŞIKLIĞI
Dün gece sahiplerini bulan Amerikan Müzik Ödülleri'nde, kazananlar kadar kırmızı halıdaki şıklık yarışı da konuşuldu. İşte 2018 Amerikan Müzik Ödülleri'nde ünlülerin kırmızı halı stilleri