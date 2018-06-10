Günün öne çıkan 10 haberi (10 Haziran 2018)
ntv.com.tr
Haziran 2018'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. "ŞİMDİ SİZDEN 'BÜYÜK USTALIK' İÇİN İCAZET İSTİYORUM"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de vatandaşlara seslendi. Erdoğan, "Şimdi sizden "büyük ustalık" için icazet istiyorum" dedi.
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2. "BENİM DERDİM KAVGA DEĞİL FABRİKA"
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul Esenyurt ve Bağcılar'da konuştu. İnce, "Size gülümsemeyi öğreteceğim. Yeniden size huzur vadediyorum, barış vadediyorum" dedi.
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İYİ Parti lideri ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Bergama'da konuştu.
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Önceki gün vefat eden Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için ilk tören holding binasında yapıldı. Merhum işadamının cenazesi öğle namazının ardından Fatih Camii'nde kılındı. Demirören cenazenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi. Demirören'in cenazesine Binali Yıldırım, Mevlüt Çavuşoğlu, Aziz Yıldırım, Ali Koç, Fatih Terim ve Orhan Gencebay gibi siyaset, spor ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı.
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5. TARİHİ ZİRVEYE İKİ GÜN KALA LİDERLER SİNGAPUR'DA
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve ABD Başkanı Trump tarihi zirveye iki gün kala Singapur’a geldi.
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6. HAYVANLARA YÖNELİK ŞİDDETE PROTESTO
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (Haykonfed) üyeleri ve hayvan hakları savunucuları, hayvanlara yapılan işkence ve tecavüzleri protesto etti. Kurtuluş Parkı'nda bir araya gelen hayvan hakları savunucuları, "Hayvan haklarını savunmayan siyasiye oy yok", "Hayvanlara tecavüz ve eziyet edenler hapis cezasına mahkum edilsin" yazılı dövizler taşıdı.
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7. "ÖĞRETMEN AÇIĞI, ATAMA BEKLEYEN ÖĞRETMENLERLE KAPATILMALI"
Başkentte, atama bekleyen öğretmen adayları ve Türk Eğitim Sendikası üyeleri basın açıklaması yaptı. Türk Eğitim Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, "Öğretmen açığı sözleşmeli öğretmenlerle değil atama bekleyen öğretmenlerin atanması ile kapatılmalıdır." dedi.
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8. İHA'LARA KARŞI 'LAZER SAVUNMA SİSTEMİ
ASELSAN tarafından geliştirilen Lazer Savunma Sistemi (LSS)'nin Ankara'da gerçekleştirilen saha testleri başarıyla sonuçlandı. Zırhlı araç üzerine yerleştirilen sistemin test görüntülerinde, altına patlayıcı madde bağlanmış hava aracı tespit edilerek imha edildi.
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9. ANGELINA JOLIE, AYRILIĞIN NEDENİNİ İTİRAF ETTİ
Hollywood’un örnek çifti olarak gösterilen Angelina Jolie ve Brad Pitt’in ayrılma nedeni şimdiye kadar hiç açıklanmamıştı. Jolie, sonunda Pitt ile neden ayrıldıklarını söyledi.
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10. NALLIHAN'DA ÇEKİLEN EN İYİ FOTOĞRAFLAR
Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) tarafından Nallıhan Kuş Cenneti'nde düzenlenen “5. Foto Safari” ikinci gününde de devam etti. İşte etkinlikten yansıyan kuş fotoğrafları...