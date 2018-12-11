Günün öne çıkan 10 haberi (11 Aralık 2018)
ntv.com.tr
11 Aralık 2018'de Türkiye ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. RİZE EMNİYET MÜDÜRÜ SİLAHLI SALDIRIDA ŞEHİT OLDU
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu. Personel şube müdürü ve koruma polisinin de yaralandığı saldırının faili kazandığı üniversite için çalışma saatlerinde düzenleme ve tayin isteyen trafik şubede görevli bir polis memuru...
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2. REFORM EYLEM GRUBU TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA
Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu, Abdulhamit Gül, Berat Albayrak ve Süleyman Soylu, 5. Reform Eylem Grubu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerinin bir an evvel başlaması hem Avrupa Birliği (AB) hem de Türkiye'nin yararına olacaktır" değerlendirmesi yapıldı.
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3. "İNİŞLER ÇIKIŞLAR OLABİLİR"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, İYİ Parti ile ittifak görüşmelerinin devam ettiğini söyledi ve "Bu tür görüşmelerin doğası gereği iniş çıkışlar olabilir. Tıkanıklıklar olabilir" dedi.
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4. ALİ RAİF DİNÇKÖK YAŞAMINI YİTİRDİ
Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti. Dinçkök ailesi İstanbul Akmerkez'in sahibi olarak tanınıyor. Ali Raif Dinçkök son olarak Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.
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5. KILIÇDAROĞLU İLE MANSUR YAVAŞ NE KONUŞTU?
NTV'nin ulaştığı bilgilere göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'a İYİ Parti'nin Ankara adayı olmasını teklif ettiği ancak Yavaş'ın bunu reddederek, CHP'den aday olmak istediğini söylediği öğrenildi.
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6. "YILIN KİŞİSİ" SEÇİLDİ (CEMAL KAŞIKÇI DA VAR)
Amerikan Time dergisinin her yıl seçtiği "yılın kişisi" belli oldu. Time dergisi "yılın kişisi" unvanını insan hakları savunucuları olan ve "Koruyucular" olarak nitelendirdiği gazetecilere verdi. Time'ın "yılın kişisi" unvanına sahip kişiler arasında İstanbul'da öldürülen Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı da bulunuyor.
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7. MACRON "SARI YELEKLİLER"İ MEMNUN EDEMEDİ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün yaptığı açıklamalar "Sarı Yelekliler"i memnun etmedi. Macron asgari ücrete 100 euro zam yaptığını ve 2 bin euronun altındaki emekli maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.
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8. SAHNEDEN DÜŞEN ROBOTA DOSTLARINDAN ZİYARET
Antalya'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde dans gösterisi yapması planlanan 'Mini Ada' adlı robot, sahneden düşmüştü. Tamir edilen robot diğer robot arkadaşları tarafından ziyaret edildi.
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9. MÜSLÜM'DEN REKOR ÜSTÜNE REKOR
Filmin yapımcısı Mustafa Uslu'nun hedefim Ayla'nın rekorunu kırmak dediği Müslüm filmi 5 milyon 848 bin 213 kişi tarafından izlenerek Ayla'yı geçti. Film yeni rakamıyla tüm zamanların en çok izlenen Türk filmleri arasında 6. sıraya yükseldi. Film 4 milyon 968 bin 462 rakamıyla 2018'de en çok izlenen film olan Arif v 216'yı da geçmeyi başararak bu yılın zirvesine oturdu. İşte Box Office verilerine göre Türk sinemasının tüm zamanlar listesinin ilk 30'u.
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10. MODADA YILIN GECESİ (EN İYİ MODEL SEÇİLDİ)
Modanın en önemli gecelerinden biri dün akşam Londra'da gerçekleşti. 2018 Moda Ödülleri (2018 British Fashion Awards) sahiplerini buldu. Yılın modeli Kaia Gerber seçilirken , kırmızı halıda en dikkat çeken isimler Kendall Jenner ve Rita Ora oldu. Uma Thurman, Penelope Cruz gibi Hollywood yıldızları da gecedeydi.