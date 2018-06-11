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Günün öne çıkan 10 haberi (11 Haziran 2018)

ntv.com.tr

11 Haziran 2018'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...

  • 1

    1- KANDİL'E OPERASYONU BAŞLATTIK

    Niğde'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil’e operasyon başlatıldığını söyledi. Erdoğan, “20 uçağımızla 14 önemli noktayı yok ettik” dedi.

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  • 2

    2- İNCE'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DAVA

    CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "iftira ve hakaret" iddiasıyla 100 bin liralık tazminat davası açtı.

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  • 3

    3- TÜRKİYE EKONOMİSİ YÜZDE 7,4 BÜYÜDÜ

    Gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 arttı.

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  • 4

    4- "HALEP'TE İFTAR YAPACAĞIZ"

    Kahramanmaraş’ta konuşan İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Suriye ile ilişkileri düzelteceklerini vaadederek, “4 milyon Suriyeli kardeşimizi sağ salim ülkesine göndereceğiz. Halep’te iftar edeceğiz” dedi.

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  • 5

    5- "LUIS ENRİQUE FENERBAHÇE'DE"

    Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Serhat Akın, internet üzerinden yaptığı canlı yayında İspanyol teknik direktör Luis Enrique'nin (48) Fenerbahçe'nin yeni hocası olacağını iddia etti.

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  • 6

    6- DÜNYANIN GÖZÜ TRUMP-KİM ZİRVESİNDE

    Tüm dünyanın dikkati, ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yarın Singapur'da yapacağı görüşmeye çevrildi.

    Trump - Kim zirvesi Ahmet Yeşiltepe ve Mete Çubukçu'nun sunumuyla bu gece 03'30'da NTV'de.

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  • 7

    7- PORSCHE TÜRKÇE İSİMLİ OTOMOBİLİNİ DUYURDU

    Bu yıl 70’inci yaşını kutlayan Porsche, son dönemde elektrikli otomobil alanında ciddi yatırımlar yapıyor.

    Bu yatırımlardan aslan payını alan modellerden birisi olan Mission E'nin adı sonunda netlik kazandı. Volkswagen Group'un bünyesinde bulunan firma bu araç için tercihini Türkçe bir isimden yana kullandı. 

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  • 8

    8- ROBERT DE NİRO CANLI YAYINDA TRUMP'A KÜFRETTİ

    72. Tony Ödülleri'ne Amerikalı aktör Robert De Niro'nun ABD Başkanı Donald Trump'a canlı yayında ettiği küfür damga vurdu.

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  • 9

    9- BU OTELDE KONAKLAYANA 3 BİN 500 DOLAR

    ABD'de aşıların ne kadar etkili olduğunu araştırmak isteyen bilim insanları, "Grip Oteli"nde konaklayacak gönüllüler arıyor. Otel, bilerek isteyerek gribe yakalanacak gönüllülere ev sahipliği yapacak. Önceden aşı ya da placebo yapılacak katılımcılar, daha sonra virüslere maruz bırakılacak.

    Konaklama ve yol masrafları için 3 bin 500 dolar ödeme yapılacak gönüllüler, 10 gün boyunca otelde karantina altında takip edilecek.

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  • 10

    10- ÜNLÜ MANKENLER PODYUMDA

    Antalya’da 7-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Dosso Dossi Fashion Show’un The Land of Legends Theme Park içindeki atlı havuz üzerine kurulan podyumda, Hilton Otelleri'nin veliahtı Paris Hilton ile birlikte Türk mankenler podyuma çıktı.

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