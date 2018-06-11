Günün öne çıkan 10 haberi (11 Haziran 2018)

9- BU OTELDE KONAKLAYANA 3 BİN 500 DOLAR

ABD'de aşıların ne kadar etkili olduğunu araştırmak isteyen bilim insanları, "Grip Oteli"nde konaklayacak gönüllüler arıyor. Otel, bilerek isteyerek gribe yakalanacak gönüllülere ev sahipliği yapacak. Önceden aşı ya da placebo yapılacak katılımcılar, daha sonra virüslere maruz bırakılacak.

Konaklama ve yol masrafları için 3 bin 500 dolar ödeme yapılacak gönüllüler, 10 gün boyunca otelde karantina altında takip edilecek.



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