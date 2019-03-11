Günün öne çıkan 10 haberi (11 Mart 2019)
ntv.com.tr
11 Mart 2019'da Türkiye ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 31 MART TÜRKİYE'NİN EN KRİTİK SEÇİMLERİNDEN BİRİ
Şırnak'ta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç kimseye bu devlet üzerinde ameliyat yaptırmayız. 31 Mart bir beka seçimidir. 31 Mart Türkiye'nin en kritik seçimlerinden biridir" dedi.
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2. 2018 BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANDI
Türkiye ekonomisinin 2018 performansı belli oldu. Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 2,6 büyüdü. Ekonomi son çeyrekte ise yüzde 3 daraldı.
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3. THY'NİN TAŞINMA PLANI BELLİ OLDU
İstanbul Havalimanı'na 5 Nisan saat 03.00'te başlayacak olan taşınma, 6 Nisan 23.59'da sona erecek. Büyük operasyonda bin 800'den fazla çalışan görev alacak, 45 saatlik taşınmada 10 bin parçadan fazla malzeme taşınacak. THY, Atatürk Havalimanı'ndan en son uçuşunu Singapur'a, taşınmadan sonra İstanbul Havalimanı'ndan da ilk uçuşunu Ankara'ya yapacak.
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4. 31 MART YEREL SEÇİMLERİ'NDE NASIL OY KULLANACAĞIZ? (iZLE)
31 Mart Yerel Seçimleri'ne 20 gün kaldı. NTV Muhabiri Gökhan Gerçek, örnek oy pusulası ile nasıl oy verileceğini anlattı.
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5. 'HIZIR' BU KEZ BAŞKA İLÇEDE ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Beyoğlu'da birçok eve içinde bin TL bulunan zarf bırakan hayırsever bu kez Başakşehir'de ortaya çıktı. Gece saatlerinde Şahintepe Mahallesi'ne lüks araçlarla gelen kişiler, 'Hızır' adı verilen hayırsever adına evlere içi para dolu zarf bıraktı.
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6. GEBZE-HALKALI MARMARAY HATTI AÇILIYOR
Binali Yıldırım, yaptığı açıklamada “Marmaray’ın ikinci bölümü olan Gebze Halkalı Banliyo Hattı’nı bu ayın 12’sinde açmış olacağız” dedi. 70 aylık çalışmanın ardından tamamlanan Halkalı-Gebze banliyö trenlerinin kullanacağı iki hattın yanında hızlı tren seferlerinin yapılacağı bir hat daha bulunuyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarından itibaren ülke genelinde hava sıcaklığının düşeceğini ve yağmurun etkili olacağını duyurdu. İstanbul'da salı ve çarşamba günü yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığının da 6-10 derece azalacağı tahmin ediliyor.
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8. KONYA'DA ÜRETİLEN İNSANSI ROBOTA YÜZ EKLENDİ
Konya'da üretilen insansı robota, yüz eklenip, mimik ve yürüme kabiliyeti artırıldı. Robotun, ayrıca, interneti ve tatma hariç 4 duyuyu kullanabildiği, yapay zekâ sayesinde de insanları tanıyıp, cevap verebildiği belirtildi.
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9. SÜPER KAHRAMANLAR ARASINDA DENGELER DEĞİŞTİ
Marvel Sinema Evreni'nin yeni filmi Captain Marvel süper kahramanlar arasında dengeleri değiştirdi. Brie Larson'ın en güçlü kahraman olarak ekrana geldiği film 153 milyon dolarla ABD'de Marvel projeleri arasında en yüksek 7. açılışı imza atmakla kalmadı, 455 milyon dolar gişe rakamı ile globalde tüm zamanların en iyi 6. açılışına ve 2019'un yeni rekoruna imza attı.
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10. JENNIFER LOPEZ'İN 5 MİLYON DOLARLIK NİŞAN YÜZÜĞÜ
Dördüncü evliliğini Alex Rodriguez ile yapmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 5 milyon dolarlık nişan yüzüğüyle gündemde. İşte Lopez’in nişan yüzüğünün detayları ve önceki evliliklerinde taktığı nişan yüzükleri...