Günün öne çıkan 10 haberi (12 Haziran 2018)
ntv.com.tr
12 Haziran 2018'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. "BAY MUHARREM BUNA DA CEVAP VER BAKALIM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 yılda AK Parti'nin sadece hizmet verdiğini söyledi. Erdoğan, "Teröristler dışında hiçkimse incitilmemiştir" dedi.
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2. "MİTİNGDE HDP'LİLER VARDI" ELEŞTİRİSİNE YANIT
Kayseri mitinginde konuşan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Dün Diyarbakır'daydım. Erdoğan diyor ki 'İnce'nin mitingine HDP'liler de gitmiş.' Erdoğan, benim mitingimde AK Parti'li kardeşlerim de vardı. Kimseyi ayırmıyorum, dışlamıyorum" dedi.
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3. TSK'DAN KANDİL VE SİNCAR'A HAVA HAREKATI
Türk Silahlı Kuvvetlerince gece başta Kandil ve Sincar olmak üzere Irak'ın kuzeyindeki hedeflere düzenlenen hava harekatında 12 hedef imha edildi.
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ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u ilk kez bir araya getiren tarihi zirve Singapur'da başladı. İki lider ülkenin Sentora adasında yer alan Capella Hotel'de bir araya geldi.
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ABD Başkanı Donald Trump ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau arasındaki söz düellosu devam ediyor. Trump Singapur'da düzenlediği basın toplantısında, "Trudeau'nun dersini aldığını düşünüyorum" dedi.
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6. 'EN UZUN TÜNEL' YARIN AÇILIYOR
Rize'nin İkizdere ile Erzurum'un İspir ilçeleri arasındaki Ovit Dağı Geçidi'nde yapılan, 14,3 kilometre ile Türkiye'nin en uzun, dünyanın 2'nci uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Ovit Tüneli yarın ulaşıma açılacak. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.
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7. DÜNYA KUPASI HAKKINDA HER ŞEY
2018 Dünya Kupası, 14 Haziran Perşembe günü ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak maçla başlayacak. 4'er takımlı 8 grupta oynanacak maçlar 1 ay sürecek. İşte 2018 Dünya Kupası'nda gruplar ve takımlar hakkında bilmeniz gerekenler...
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Twitter’a bağlı canlı yayın uygulaması Periscope, Türkiye’de yasaklandı. İnternet sitesinin de erişime engellenmesine hükmedildi.
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9. ÜNLÜ OYUNCU ANTHONY BOURDAIN'İN İNTİHAR NEDENİNİ AÇIKLADI
Oyuncu Rose McGowan, arkadaşı Asia Argento’yu savunarak, onun ünlü şef Anthony Bourdain’ın intiharından sorumlu tutulamayacağını belirten bir açık mektup yazdı. McGowan, ünlü şefin intihar nedenini de açıkladı.
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10. EN İYİ ÜÇÜNCÜ AÇILIŞA İMZA ATTI
Türkiye'deki sinema salonlarında geçtiğimiz hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girmişti. Jurassic World: Fallen Kingdom, ilk filmin de üzerinde bir açılış performansıyla ilk üç günde 212.426 seyirci tarafından izlenerek Box Office Türkiye'nin zirvesine yerleşti. Film bu performansla haziran ayı tüm zamanların en iyi üçüncü açılışına imza attı. İşte detaylar ve diğer filmlerin gişe rakamları...