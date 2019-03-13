Günün öne çıkan 10 haberi (13 Mart 2019)
ntv.com.tr
13 Mart 2019'da Türkiye ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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Ankara Pursaklar'daki mitingde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in başındaki soyguncu" dediği Netanyahu'ya tepki gösterdi ve Mescid-i Aksa'da yaşananların hesabını uluslararası camiada soracaklarını söyledi. İsrail ve başbakanı Netanyahu'ya tepki gösteren Erdoğan, "Ülkemizi birileri ezanı ıslıklar da İsrail durur mu? Onlar da Mescid-i Aksa'yı postallarıyla kirletmeye cüret ettiler" dedi.
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2. MARMARAY'DA YENİ ÜCRET TARİFESİ (KAÇ DURAK GİDEN NE KADAR ÖDEYECEK?)
Halkalı-Gebze arasında bulunan eski banliyö hatlarında 2013 yılından beri süren yenileme çalışmaları sona erdi. 76.6 kilometrelik hat açıldı. Yeni hatla aradaki ulaşım süresi 185 dakikadan 115 dakikaya inecek. Yeni hatta en az taşıma ücreti 2,60, tam parkur ücreti 5,70 lira olacak.
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3. "MANSUR YAVAŞ BİZİM DEĞİL CHP'NİN MESELESİ"
AK Parti Sözcüsü Çelik, hakkındaki sahte senet iddiaları üzerinden Mansur Yavaş'a yüklendi. Yavaş'ın kendilerinin değil CHP'nin meselesi olduğunu söyleyen Çelik, "Böyle bir adayı devam ettirip ettirmemek CHP'nin sindirme kapasitesiyle alakalı bir durum" dedi.
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4. MANSUR YAVAŞ'TAN İDDİALARA YANIT
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, AK Parti Sözcüsü Çelik'e yanıt verdi. Çelik'in, sahte senet ile icra takibi konusunda verilen cezanın Yargıtay'da onandığına ilişkin sözleriyle ilgili Yavaş, "Evet ama 6'ncı Ticaret Mahkemesi, bunun infazını durdurdu. O senedi sahte verdiği için sanık ceza aldı 4 yıl. Daha söyleyeceklerim var, 1-2 gün sonra söyleyeceğim" dedi.
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5. "TÜRKİYE'NİN KALKINMA PLANI YOK"
Türkiye'nin 2019 yılından itibaren bir kalkınma planının olmadığını ileri süren CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir devletin plansız yönetilemeyeceğini söyledi. CHP'nin dünyada örneği bulunmayan köklü, tarihsel deneyim ve geleneklere sahip siyasi bir kurum olduğunu ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li olmanın kolay olmadığını, CHP'li olmak için önce ülkenin çıkarlarını düşünmek gerektiğini vurguladı.
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6. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN BOEING 737-8 MAX KARARI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı "Uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durduruldu" açıklaması yaptı. Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737-8 MAX tipi yolcu uçağının geçtiğimiz pazar günü 149 yolcu ve 8 mürettebatıyla düşmüştü.
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Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737-8 MAX tipi yolcu uçağı pazar günü149 yolcu ve 8 mürettebatıyla düştü. Boeing'in iki yıl önce piyasaya sürülen uçakları son altı ayda iki kere kaza yaptı. Boeing, son 5 ayda 2 Kez düşen 737 MAX uçaklarının yazılımını güncelleyecek.
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8. NİJERYA'DA İLKOKUL BİNASI ÇÖKTÜ
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos kentinde 3 katlı ilkokul binasının çöktüğü belirtildi. Nijerya'nın Lagos kentine bağlı Ifataji bölgesindeki Baden Özel İlkokulu binasının çökmesi sonucu yaklaşık 100 öğrencinin enkaz altında kaldığı açıklandı.
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9. DEMET AKBAĞ'IN EŞİ ZAFER ÇİKA TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika hayatını kaybetti. İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Zafer Çika, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çika'nın, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında aracın ön camından fırladığı belirlendi. Oyuncular Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Zafer Çika’nın cenazesi 14 Mart Perşembe günü öğle namazını müteakip İzmir Alsancak Hocazade Camii’nden kaldırılıp Çeşme’de defnedilecektir" denildi.
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10. "BRADY OLMAYINCA BUNU ALDIK" (TRUMP İLE İLGİLİ YENİ KİTAPTAN İLGİNÇ İDDİALAR)
Amerikalı gazeteci Vicky Ward'ın yazdığı ve yakında piyasaya çıkacak Kushner Inc isimli kitapta, ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili ilginç iddialara yer verildi: Ivanka'yı, Giselle Bündchen ile evli olan Tom Brady ile evlendirememiş olmanın acısını atlatamayan Trump'ın "Damadım olabilirdi, onun yerine elimde Jared Kushner var" dediği iddia edildi. "Brady olmayınca bunu aldık" ifadesini kullanan Trump'ın Ivanka-Jared çiftinin Beyaz Saray'dan uzaklaştırılmasını istedi.