Günün öne çıkan 10 haberi (14 Haziran 2018)
ntv.com.tr
14 Haziran 2018'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ADAYLIK ŞARTINA TUTUKLU OLMAYI DA KOYACAĞIZ
Yalova'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret eden İnce'yi eleştirdi. Adaylık şartlarıyla ilgili bir düzenleme sinyali de veren Erdoğan, "Seçimleri atlatalım adaylık şartları arasına sadece hükümlü olmayı değil tutuklu olmayı da koyacağız" dedi.
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2. BAŞBAKAN YILDIRIM: FETÖ'CÜLER ŞİMDİ AMERİKAN BAYRAĞINI ÖPÜYORLAR
Başbakan Binali Yıldırım, "Milleti dinle, imanla aldatmaya çalışan FETÖ'cüler, şimdi Amerikan bayrağını öpüyorlar. Bunların gerçek kimliği ortaya çıktı. Kiliselerde toplanıp dua ediyorlar, kiliselerden medet umuyorlar" dedi. Yıldırım, imar barışı için şu ana kadar 2 milyonun üzerinde müracaat olduğunu da belirtti.
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3. TEDAVİ SONRASI DENİZ BAYKAL'DAN İLK FOTOĞRAF
Rahatsızlığı sebebiyle uzun bir süredir tedavi gören eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın son fotoğrafı ortaya çıktı.
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4. ADİL ÖKSÜZ'ÜN AİLESİ ABD'DE GÖRÜNTÜLENDİ
FETÖ darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz ile kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım, ABD'nin New Jersey eyaletinde Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.
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5. CUMHURBAŞKANI SEÇİLİRSE YAPACAĞI İLK İŞİ AÇIKLADI
İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Akşener, ''Cumhurbaşkanı seçileyim ilk işim Suriye ile olan Türkiye'nin meselesini düzeltmek olacak. Ondan sonra da 4 milyon kardeşimizi sağlıklı, sıhhatli bir şekilde ülkelerine geri göndereceğiz'' dedi.
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6. HANGİ OYLAR GEÇERLİ, HANGİLERİ GEÇERSİZ SAYILACAK?
YSK, 24 Haziran'da yapılacak seçimde ilk kez uygulanacak "siyasi partilerin ittifak yaparak seçime katılması" nedeniyle nasıl oy kullanılacağı ve oyların hangi durumda geçerli sayılacağı gibi soruların yanıtlarını, 18 farklı duruma göre hazırlanan örnek oy pusulası şablonlarıyla verdi.
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Bankalararası piyasada dolar 4,64, euro 5,43 civarında hareket ediyor. Öte yandan piyasalar tarafından merakla beklenen faiz kararı açıklandı. Avrupa Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi. Bankadan yapılan açıklamada net varlık alımının Aralık 2018 sonrasında sona erdirilmesi planlanıyor.
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Aralarında Tilbe Saran, Gülriz Sururi, Ayşen Gruda, Berna Laçin, Mert Fırat ve Fırat Danış’ın da yer aldığı birçok oyuncu, 24 Haziran seçimleri için kamera karşısına geçerek seçmenlere oy kullanma ve müşahit olma çağrısı yaptı.
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KPMG Football Benchmark ekibi, "Avrupa Eliti 2018" raporunda sosyal medyada en çok takipçisi olan kulüpleri inceledi. İspanya'dan Real Madrid, Avrupa'nın sosyal medyada en fazla takipçiye sahip futbol kulübü oldu. Listenin 12'nci sırasında bulunan Galatasaray, 26,1 milyon ile Türk kulüpleri arasında en fazla takipçiye sahip kulüp olarak dikkati çekti.
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10. NETFLIX'İN TÜRK DİZİSİNE BURÇİN TERZİOĞLU KATILDI
Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı Netflix'in ilk Türk dizisi The Protector'un (Muhafız) ikinci sezonunda Burçin Terzioğlu da rol alacak. Terzioğlu'nun canlandıracağı karakter belli oldu.