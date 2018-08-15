Günün öne çıkan 10 haberi (15 Ağustos 2018)
ntv.com.tr
15 Ağustos 2018'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Dolar ve euroda son durum ne? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE KATAR EMİRİ BİR ARAYA GELDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Beştepe'deki görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı.
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ABD'den ithal edilen bazı ürünlere ek vergi getiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Aralarında pirinç, alkollü içecekler, yaprak tütün, binek otomobil, güzellik veya makyaj malzemelerinin de olduğu ABD menşeli bazı malların ithalatında uygulanan ek mali yükümlülük oranları iki kat artırıldı.
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3. BAKAN ALBAYRAK İLE TELEKONFERANSA 3 BİN YATIRIMCI BAŞVURDU
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın yarın yatırımcılarla yapacağı telekonferans için 3 bin yatırımcı kayıt yaptırdı.
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4. MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA
MHP lideri Devlet Bahçeli, ''Trump müttefiklik hukukunu yok saymıştır. Yaşananlar tek kelimeyle utanç vericidir üstelik yüz kızartıcı bir ayıp ve ahlaksızlıktır. Kurla kurulmadık dövizle devrilmeyiz. Bu saldırının hedefinde Türk milleti yer almaktadır'' dedi.
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5. RAHİP BRUNSON'IN TAHLİYE TALEBİNE RET
ABD'li rahip Andrew Brunson'ın ev hapsinin sonlandırılmasına ilişkin yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi.
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Haftanın ikinci işlem gününde dalga boyunun önceki günlere göre azaldığı dolar/TL, bu sabah 5,76 seviyesinin altını test etti. Dolar kuru bugün 6,04 civarında seyrediyor. Euro/TL 6,90 civarında işlem görüyor.
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7. MAYIS AYI İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI
Mayıs ayında işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 düşüş göstererek yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti.
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Bu zeka sorusunu çok az kişi çözebiliyor. İnternette 'Çinlilerin I.Q. testi' olarak yayılan zeka sorusu kullanıcıları oldukça zorladı. Bakalım siz çözebilecek misiniz?
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9. OSCAR'LI AKTÖR RESTORAN İMPARATORLUĞU KURDU
Oscar’lı oyuncu Robert De Niro, oyunculuğunun yanı sıra girşimcilik yeteneği olduğunu da kanıtladı. 1994'te açmaya başladığı restoran sayısını 39'a çıkardı.
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10. 28 YAŞINA ÖZEL 28 FOTOĞRAFLA JENNIFER LAWRENCE
Yer aldığı filmler dünya genelinde 5.5 milyar dolardan fazla hasılat eden, 2015 ve 2016'da dünyanın en çok kazanan kadın oyuncusu seçilen hatta Time Dergisi'nin dünyanın en etkili isimleri arasında gösterdiği Jennifer Lawrence 15 Ağustos itibariyle yeni yaşını kutluyor. İşte 28. yaşına özel 28 fotoğrafla Jennifer Lawrence