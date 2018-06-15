Günün öne çıkan 10 haberi (15 Haziran 2018)
ntv.com.tr
15 Haziran 2018'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİRKAÇ GÜN İÇİNDE BAŞKA MÜJDELERİMİZ OLACAK
İstanbul'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil operasyonunun devam ettiğini söyledi ve ekledi: Size birkaç gün içerisinde daha başka müjdelerimiz olacak.
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2. BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN SURUÇ AÇIKLAMASI
Başbakan Yıldırım, Suruç'taki silahlı saldırıyla ilgili olarak, "Bu hassas günlerde tahriklere asla itibar edilmemeli. Olayın tazeliği dolayısıyla gergin ortam var. Emniyet güçleri gerekl güvenlik tedbirlerini eksiksiz alacaktır" dedi.
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3. AK PARTİ'Lİ MİLLETVEKİLİNİN AĞABEYİ TOPRAĞA VERİLDİ
Şanlıurfa Suruç'ta seçim çalışması sırasında çıkan olaylarda hayatını kaybeden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin cenazesi toprağa verildi. Başbakan Binali Yıldırım, ağabeyini kaybeden Yıldız'a taziye ziyaretinde bulundu.
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4. YAVRU KÖPEĞİN BACAKLARINI VE KUYRUĞUNU KESTİLER
Sapanca'da, ormanlık alana köpekleri beslemeye gidenler, bacakları ve kuyruğu kesilmiş yavru köpek buldu. Köpeğin bacakları bandaja alınarak tedavisi için İstanbul'da bulunan bir veteriner kliniğine gönderildi. Küçük köpek yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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5. SAHTE CERRAH NASIL DEŞİFRE OLDU?
Haseki Hastanesi Beyin Cerrahi Uzmanı Prof. Bülent Düz, NTV canlı yayınında, Sahte diplomayla kendini beyin cerrahı ve profesör olarak tanıtan Cüneyt Turan'ın nasıl deşifre olduğunu anlattı.
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6. ALBERT EINSTEIN IRKÇI MIYDI?
Genel görelilik kuramıyla bilim tarihinde çığır açan Yahudi asıllı Avusturyalı fizikçi Albert Einstein'ın 1920'lerin başında çıktığı Uzak Doğu ve Akdeniz seyahatinde tuttuğu günlüklerde halklar hakkındaki izlenimleri ortaya çıktı.
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7. YUNAN MECLİSİNDE 'DARBE' ÇAĞRISI
Yunan Meclisi'nde aşırı sağcı Altın Şafak Milletvekili Barbarousis'in, Makedonya ile "isim sorununa" ilişkin cumhurbaşkanı, başbakan ve savunma bakanının tutuklanmasını isteyerek "orduyu göreve çağırıyorum" şeklindeki ifadeleri tartışmaya yol açtı.
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8. MEHMET ASLANTUĞ'DAN 'YASAK ELMA' AÇIKLAMASI
Yasak Elma dizisinde taciz iddialarıyla suçlanan Talat Bulut'un yerine Mehmet Aslantuğ ile görüşüldüğü iddia edilmişti. Ancak Mehmet Aslantuğ, bu söylentiyi yalanladı ve "Yapacak başka işlerimiz var" dedi.
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Trabzonspor'un milli futbolcusu Okay Yokuşlu, İspanyol kulübü Celta Vigo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
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10. CAPTAIN MARVEL'IN MÜZİĞİNİ TÜRK BESTECİ YAPACAK
Marvel’ın kadın süper kahraman filmi Captain Marvel’ın çekimleri başladı ve film 2019’da vizyona girmek üzere hazırlanıyor. Filme dair gelen yeni bilgi, bestecisi oldu. Marvel, yeni film için bir Türk besteciyle anlaştı.