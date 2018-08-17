Günün öne çıkan 10 haberi (17 Ağustos 2018)
ntv.com.tr
17 Ağustos 2018'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Dolar ve euroda son durum ne? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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ABD'li rahip Brunson'ın ev hapsine yapılan itiraz üçüncü kez reddedildi.
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2. KOBİ'LERE DESTEK PAKETİ GELİYOR
Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOBİ’lerin finansmanı amacıyla, tüm paydaşlarla ortak hareket edilen yeni kredi paketi çalışmasının detaylarının en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
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3. SANAYİCİLERE 16 MADDELİK DESTEK PAKETİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kurban Bayramı öncesi sanayici, KOBİ ve girişimciler için 16 maddelik destek ve önlem paketini açıkladı.
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Dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcıya verdiği mesajlar sonrası 5,70'in altına kadar gerileyen dolar/TL, bugün yükseldi. Dolar yeniden 6 liranın üzerine çıktı. Kur 6,35'e kadar yükselmesi sonrasında 6 liranın üzerinde dalgalandı. Euro/TL ise 6,85 civarında seyretti.
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5. MÜFTÜLÜK TOPLANTISINDA SİLAHLI SALDIRI
Erzincan'ın Tercan Kaymakamlığı'nda müftülükçe düzenlenen toplantıda müftülük personelinin silahla ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, zanlının da aralarında yer aldığı 5 kişi yaralandı.
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Vatandaşlar Kurban Bayramı tatili için yola çıkmaya başladı. Özellikle İstanbul çıkışı TEM'in bazı bölgelerindeki yoğunluğun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.
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7. YOLCULUK ESNASINDA DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER
Bayramda tatil veya ziyaretler için yola çıkan veya çıkmaya hazırlanan sürücülerin dikkat etmesi gerekenleri sizin için derledik. İşte uzun yola çıkacak sürücülere öneriler...
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8. TÜRKİYE'NİN OSCAR ADAYI: AHLAT AĞACI
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurul, ABD'de yapılacak 91. Akademi Ödülleri (OSCAR) Yabancı Dilde En İyi Film Dalı’nda Türkiye adayını belirlemek üzere değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi Ahlat Ağacı, Türkiye'nin Oscar adayı oldu.
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9. ARA GÜLER'E 90. YAŞ ARMAĞANI
Türkiye’de kültür ve sanata önemli katkılar sağlayan Doğuş Grubu’nun, fotoğraf sanatının duayenlerinden Ara Güler ile iş birliği sonucu hayata geçirdiği Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) ve Ara Güler Müzesi, kapılarını Ara Güler’in doğum günü olan 16 Ağustos’ta bomontiada İstanbul’da ziyaretçilere açtı.
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10. SAMSUNG TÜRKİYE'DEN ZAM KARARI
Samsung Türkiye’deki fiyatlarında zam yaptı. İşte zam sonrası Samsung’un Türkiye’de sattığı ürünlerindeki yeni fiyatlar...